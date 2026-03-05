«Permítanme caminar»: Periodista Ramón Centeno recibió nueva citación para juicio en plenos exámenes preoperatorios

El periodista Ramón Centeno denunció este miércoles que recibió una citación del Tribunal para acudir a una audiencia telemática del juicio en su contra, mientras se encontraba en trámites preoperatorios para la intervención que le permitiría volver a caminar el próximo 6 de marzo.

«Vuelvo a apelar, si todavía hay un poco de conciencia por mi caso, estoy en el médico en trabajo preoperatorio, me han hecho los exámenes de sangre, viene el examen cardiológico y bueno, todo lo inherente para la operación de las próximas horas, de los próximos días, y se me ha comunicado que debo estar presente en una telemática», comentó.

“Déjenme operarme, permítanme volver a caminar” ⚠️#Atención El periodista Ramón Centeno denuncia que está siendo citado por el Tribunal en este momento para acudir a una audiencia del juicio. Centeno se encuentra en evaluación médica preoperatoria para su operación pautada… pic.twitter.com/XG7bAB1Ot3 — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) March 4, 2026

«No entiendo por qué después de tomar una decisión que yo me opere tranquilo, que el médico me dará las órdenes de reposo y que me recupere, vuelven a insistir que vuelva a estar en un juicio ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me someten a esta tortura? Una tortura psicológica que no me ha dado tregua. La tensión hoy 160-100, con este tipo de acciones desde el tribunal no creo que pueda mejorar así», agregó.

«Por favor les vuelvo a pedir, a exigir que por lo menos déjenme operar, permítanme caminar, ya basta de tanta infamia», concluyó.

De igual forma, la organización política Vente Venezuela se pronunció sobre el caso. «Basta de tortura. Su salud está en riesgo y se deteriora cada vez más. Exigimos libertad plena para Ramón Centeno», señaló.