Venezuela

«Permítanme caminar»: Periodista Ramón Centeno recibió nueva citación para juicio en plenos exámenes preoperatorios

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Centeno

El periodista Ramón Centeno denunció este miércoles que recibió una citación del Tribunal para acudir a una audiencia telemática del juicio en su contra, mientras se encontraba en trámites preoperatorios para la intervención que le permitiría volver a caminar el próximo 6 de marzo.

«Vuelvo a apelar, si todavía hay un poco de conciencia por mi caso, estoy en el médico en trabajo preoperatorio, me han hecho los exámenes de sangre, viene el examen cardiológico y bueno, todo lo inherente para la operación de las próximas horas, de los próximos días, y se me ha comunicado que debo estar presente en una telemática», comentó.

Denuncian la detención arbitraria de un empleado de la embajada argentina en Caracas, desconocen su paradero
Tras la muerte del ‘Wilexis’ estos son los delincuentes más buscados del país
Este es el listado de los presos políticos excarcelados el 1Ene

«No entiendo por qué después de tomar una decisión que yo me opere tranquilo, que el médico me dará las órdenes de reposo y que me recupere, vuelven a insistir que vuelva a estar en un juicio ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me someten a esta tortura? Una tortura psicológica que no me ha dado tregua. La tensión hoy 160-100, con este tipo de acciones desde el tribunal no creo que pueda mejorar así», agregó.

«Por favor les vuelvo a pedir, a exigir que por lo menos déjenme operar, permítanme caminar, ya basta de tanta infamia», concluyó.

De igual forma, la organización política Vente Venezuela se pronunció sobre el caso. «Basta de tortura. Su salud está en riesgo y se deteriora cada vez más. Exigimos libertad plena para Ramón Centeno», señaló.

