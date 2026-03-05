EN VIDEO: Le quitaron el grillete electrónico a exalcalde Ernesto Paraqueima tras más de tres años detenido

Ernesto Paraqueima, exalcalde del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, quedó en libertad plena este miércoles luego de estar más de tres años detenido.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el emotivo momento en que un funcionario le quita el grillete con el que estaba cumpliendo el régimen de casa por cárcel.

En el clip se puede ver la emoción de Paraqueima al borde del llanto. Tras quedar en libertad plena le dio un caluroso abrazo a sus familiares que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con una publicación del periodista Vladimir Villegas en su cuenta de X (Twitter), el Ministerio Público solicitó la absolutoria en el caso, lo que derivó en la liberación del exalcalde de El Tigre.

“En libertad plena el exalcalde de El Tigre Ernesto Paraqueima. La Fiscalía General pidió la absolutoria, luego de más de tres años de privación de libertad”, reseñó.

Cabe recordar que la detención de Paraqueima ocurrió a mediados de 2022 tras una serie de polémicas relacionadas con sus declaraciones públicas y gestiones administrativas en el estado Anzoátegui.