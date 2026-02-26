EN VIDEO: Periodista Ramón Centeno recibió autorización del tribunal para que sea operado y vuelva a caminar

Venezuela

El periodista Ramón Centeno confirmó que la noche de este 25 de febrero recibió la autorización del Tribunal 11 de Juicio para operarse.

«Dios lo permita, así va a ser con esta operación volver a caminar y volver a encontrarme con mi gente», dijo en un mensaje divulgado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

«Agradezco a los medios de comunicación, a mis colegas, quienes dieron todo su esfuerzo de manera sensata, solidaria, para que esto ocurriera; a la sociedad civil quienes hicieron una recaudación de dinero para que puedan operarme», indicó.

Asimismo, Centeno reveló que aún no hay fecha para su operación que en un principio estaba prevista para este 26 de febrero. «Van a reprogramar la intervención, estamos esperando por una nueva fecha, pero ya está en sintonía de la decisión», comentó.

También agradeció a las madres que están pidiendo por la libertad de sus hijos. «Gracias y resistencia que los van a liberar, yo estoy seguro de eso».

«Que esta decisión contribuya para que sigamos apostando a la convivencia, a la paz, al entendimiento, y también que no vuelva a ocurrir que ningún ciudadano tenga que someterse a un juicio injusto y tenga que solicitar una autorización para su intervención quirúrgica, eso no puede pasar nunca más», asentó.

«Estamos en un país que está dando pasos agigantados para que vivamos en armonía porque en Venezuela cabemos todos», concluyó.

