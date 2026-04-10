Perfiles: ¿Quiénes son Larry Devoe y Eglèe González?

El abogado Larry Devoe y la profesora Eglèe González fueron designados este jueves como el nuevo fiscal general y defensora del Pueblo, respectivamente, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

Devoe estaba al frente del Ministerio Público desde finales de marzo, cuando el entonces fiscal general, Tarek William Saab, presentó su renuncia. González, por su parte, se ha desempeñado como abogada y profesora universitaria.

PERFIL DE DEVOE

Su trayectoria comenzó en 2001, cuando egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Además de especializarse en Ciencias Penales y Criminológicas, tiene un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares.

Tras egresar de la universidad, pasó a formar parte de la Defensoría del Pueblo y fungió como defensor II hasta 2005. Para 2007, pasó a la jefatura de la División de Atención al Ciudadano en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

La carrera de Devoe empezó a tomar un alto perfil cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores lo designó como agente alterno de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desempeñó el cargo entre 2007 y 2009.

Devoe también llegó a formar parte de delegaciones venezolanas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de participar en las discusiones del Pacto Internacional DESC (Derechos económicos, sociales y culturales).

El abogado regresó en 2010 a la Defensoría del Pueblo, encabezando la Dirección de Servicios Jurídicos. No fue hasta el 2014 que salió definitivamente de este organismo, pero recibió un nuevo puesto rápidamente.

En 2014, el entonces vicepresidente, Jorge Arreaza, designó a Devoe como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Con el paso de los años, también fue consultor jurídico de Vicepresidencia y agente ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos.

Devoe lideró la defensa e interlocución de Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) durante los exámenes preliminares. A esto se sumó su participación en rondas de diálogo con la oposición venezolana.

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En el marco del caso Pdvsa-Cripto, Devoe integró las juntas de intervención y reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Más allá de los cargos que ha ostentado, el abogado forma parte de la larga lista de funcionarios que han sido sancionados por el gobierno de Canadá. En 2019, el país norteamericano lo enumeró entre los «responsables o cómplices de graves violaciones».

Al estar al frente del Ministerio Público, Devoe tendrá que continuar la supervisión de la aplicación de la Ley de Amnistía. En las últimas semanas se han seguido dando liberaciones, aunque diversas ONG alertan de una ralentización.

Durante su juramentación este jueves, Devoe se comprometió a «contribuir a alcanzar ese sistema de justicia penal que deje atrás la criminalización de la pobreza». También insistió en avanzar hacia «el modelo que está reconocido en nuestra Constitución y sea cónsono con un Estado democrático».

EGLÈE GONZÁLEZ

Por su parte, la nueva defensora del Pueblo es abogada y doctora en Derecho desde el 2008. Asimismo, cuenta con una especialización en Derecho Administrativo, mientras que formaba parte de la academia.

González cuenta con más de 25 años dedicada al Derecho y la gestión institucional, de acuerdo al medio El Diario. Asimismo, es escritora del libro Registro Electoral Venezolano y coautora de Integridad Electoral.

La abogada también se desempeña como profesora universitaria. En tal sentido, es la directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

González ha promovido la participación electoral en los últimos años, a la vez que participa discusiones técnicas sobre los comicios. Mientras tanto, es entrevistada regularmente por medios de comunicación nacionales.

Durante su juramentación este jueves, González se comprometió a «que las puertas de la Defensoría queden abiertas para nuestra gente».