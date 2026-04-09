AN designa al nuevo fiscal general y a la defensora del pueblo

La Asamblea Nacional designó este jueves al abogado Larry Devoe como fiscal general, luego de permanecer más de un mes como interino, y a la profesora Eglèe González como defensora del pueblo.

Tras aprobar la Ley de Minas, los diputados presentaron sus nominados y se realizó la votación. Finalmente, se aprobó de forma no unánime la designación de Devoe como fiscal general y de González como defensora del pueblo.

Cabe destacar que la Fracción Libertad, liderada por Henrique Capriles, no aprobó estas propuestas. Este sector presentó a Marialbert Barrios para la Defensoría del Pueblo y a Magalli Vázquez para el Ministerio Público, candidaturas que recibieron poco más de 10 votos.

Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones, presentó el informe final de candidatos para ambos cargos. Luego agradeció a todos los integrantes del organismo y al equipo técnico que evaluó las candidaturas.

Alessandrello precisó un informe que contaba con 69 postulaciones, 32 para fiscal general y 37 para la Defensoría del Pueblo. Luego entregó el documento al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

JURAMENTACIONES

Una vez ambas designaciones fueron aprobadas, Devoe y González se apersonaron en el hemiciclo. Jorge Rodríguez juramentó a ambos nuevos funcionarios en sus cargos y los felicitó por su elección.

«Juro seguir trabajando sin descanso para contribuir a alcanzar ese sistema de justicia penal que deje atrás la criminalización de la pobreza y haga patente el modelo que está reconocido en nuestra Constitución y sea cónsono con un Estado democrático», dijo Devoe.

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Luego pasó al centro del hemiciclo González, quien se comprometió a «que las puertas de la Defensoría queden abiertas para nuestra gente».

Devoe fungía como fiscal general encargada desde el pasado 25 de febrero, cuando Tarek William Saab presentó su renuncia al cargo. González, por su parte, es la directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCV.