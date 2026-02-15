«Perdón, olvido y reconciliación»: El mensaje de Padrino López sobre la Ley de Amnistía con motivo del Día del Amor y la Amistad

(EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, consideró este sábado la ley de amnistía actualmente en discusión como «un acto de perdón» por el que abogó, así como por «el olvido y la reconciliación» en el país.

«La amnistía propuesta por la presidenta (encargada) Delcy Rodríguez no es un mero acto jurídico o político, sino un acto de perdón y reconciliación. Y al hablar de perdón, que como lo he dicho, es un acto de amor, no significa validar lo que estuvo mal, sino decidir que ese dolor ya no tiene el poder de arruinar nuestro presente», dijo.

En un mensaje publicado en redes sociales con motivo del Día del Amor y la Amistad, el ministro escribió que, en cuanto al olvido, «a veces malinterpretado, no se trata de borrar la memoria, sino de lograr que el recuerdo ya no duela».

«Mi llamado es a la reconciliación, que no es otra cosa que aceptar las cicatrices como parte del mapa de nuestras vidas. ¡El amor todo lo puede! ¡Que viva la convivencia humana a través del perdón, el olvido y la reconciliación!», agregó.

La mandataria encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, propuso recientemente una ley de amnistía que sigue en discusión en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo y encabezada por su hermano, Jorge Rodríguez.

De momento, solo se han aprobado seis artículos de la normativa, que concede «una amnistía general y plena» a los casos de presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder.

Se esperaba que la ley se aprobara esta semana, pero el Parlamento aplazó para la próxima el segundo y último debate necesario para aprobar el proyecto de ley, al haber diferencias por el séptimo artículo, que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

Entretanto, familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de centros de detención, a la espera de nuevas excarcelaciones.

Este sábado, un grupo de familiares se sumó a la huelga de hambre comenzada en la víspera por sus parientes, recluidos en un comando policial en Caracas, y pocas horas después de que fueran excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista. EFE