Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se pronunció sobre el incendio que se dio este jueves en la refinería Amuay del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), en el estado Falcón, y brindó detalles sobre el siniestro.

La estatal petrolera confirmó en un comunicado el incendio en el mayor complejo refinador de crudo de América y uno de los más grandes del mundo. Asimismo, precisó que las llamas iniciaron a las 9:50 de la mañana en «un área de trincheras» de la refinería.

«Unidades de control y prevención de emergencias se desplegaron en la zona operacional y activaron los protocolos de seguridad, respuesta y control de incendios, lo que evitó que las llamas se propagaran», acotó Pdvsa.

Para las 2 de la tarde, hora en que fue publicado el comunicado, «concluyeron las labores para sofocar la contingencia». Pdvsa agregó que no hay reportes de trabajadores lesionados en el incendio.

NO AFECTA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Las llamas del incendio se podían apreciar desde distintos puntos de la ciudad de Punto Fijo, en donde está ubicado la refinería. Grandes llamaradas y columnas de humo se elevaban desde las instalaciones.

A pesar de la gravedad de la situación, Pdvsa afirmó que el incendio «no afecta el suministro confiable de combustible para el mercado local». La refinería produce gasolina y otros derivados del petróleo.

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«Pdvsa reafirma su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y la continuidad de sus servicios a la nación», concluyó Pdvsa, aunque no brindó detalles de la magnitud del incendio o la causa de las llamas.

La refinería Amuay forma parte del CRP, que cuenta con una capacidad instalada de procesamiento de 955.000 barriles diarios. El 25 de agosto de 2012 fue el escenario de una explosión que dejó 55 fallecidos y más de 150 lesionados.