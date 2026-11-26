Durante la mañana de este jueves se registró una situación irregular en la Refinería de Amuay, parte del Centro de refinación Paraguaná (CRP), el mayor complejo refinador de petróleo de América y uno de los más grandes del mundo, operado por PDVSA en el estado Falcón.

En imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver una gran cantidad de humo negro saliendo desde la refinería. En esta línea, trabajadores reportaron que los evacuaron debido a diferentes explosiones dentro del complejo refinador cerca de Planta 2.

Al lugar, arribaron equipos de emergencias quienes estarían trabajando en controlar la situación.

Hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre las causas del suceso ni sobre posibles afectaciones operativas o humanas en el complejo refinador.

Se espera el pronunciamiento de las autoridades y equipos de emergencia en la zona.

La Refinería de Amuay es una de las principales instalaciones del Centro de Refinación Paraguaná, complejo que también integra la Refinería Cardón y que tiene una capacidad instalada conjunta de procesamiento de aproximadamente 955.000 barriles diarios.

Sin embargo, este lugar ha dado paso a grandes tragedias como la explosión del 25 de agosto de 2012, considerada una de las mayores tragedias industriales de la historia petrolera venezolana, que dejó decenas de fallecidos y numerosos heridos.