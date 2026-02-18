PDVSA lanzó plan piloto de gasolina súper premium de 97 octanos, lo que debes saber de su precio y dónde conseguirla

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) inició un plan piloto de venta de gasolina de 97 octanos, bajo la denominación comercial de Súper Premium, que inicialmente solo estará disponible en seis estaciones de servicio.

Se trata de una estrategia para la modernización del mercado de hidrocarburos en el país. Según con lo reseñado por varios reportes esta gasolina tendrá un costo de un dólar por litro. Cabe recordar que la gasolina convencional seguirá comercializándose en todas las estaciones de servicio como de costumbre a medio dólar el litro.

Según una nota del periodista Nelin Escalante se trata de un producto de alto rendimiento, que busca atender las necesidades de un parque automotor en constante evolución, especialmente vehículos con motores de alta compresión y una elevada exigencia técnica.

Según lo indicado por los encargados consultados, el combustible premium es 100% refinado en Venezuela y cuenta con aditivos importados que permiten elevar su octanaje.

¿EN QUÉ ESTACIONES DE SERVICIO SE PODRÁ CONSEGUIR LA GASOLINA SÚPER PREMIUM?

De acuerdo con los primeros reportes, trascendió de manera extraoficial que esta gasolina sobre podrá adquirirse exclusivamente en divisas en efectivo. No obstante, ningún órgano del Estado ha confirmado esto.

Para esta fase de prueba, PDVSA ha seleccionado ocho estaciones de servicio (E/S) estratégicamente ubicadas en seis zonas de la región capital donde esperan una alta demanda y concentración de usuarios que requieren productos especializados:

El Hatillo

Terrazas del Club Hípico

Tamanaco

Blandín

La Floresta

Altamira

Tras los primeros meses de este plan, está previsto que los dirigentes de la industria petrolera evalúen el comportamiento del consumo y la respuesta técnica de los usuarios antes de una posible expansión del servicio a otras regiones del país.