Detuvieron a tres personas tras video viral de contaminación con tánganas desde yate en Morrocoy

Organismos de seguridad detuvieron a tres ciudadanos y retuvieron una embarcación por presuntos delitos ambientales en el marco del operativo «Carnavales Seguros 2026».

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del parque nacional Morrocoy luego de que se viralizara un video en el que varias mujeres a bordo de esta embarcación usaran varias tánganas, a pesar de estar en un espacio protegido, lo que causó indignación entre las personas en redes sociales.

Según informó la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Falcón, los dos ciudadanos encargados del yate quedaron a la orden del Ministerio Público y enfrentarán cargos por la presunta comisión de delitos ambientales.

Estos hombres quedaron identificados como Eduardo José Pirela y Daniel Emiro Soto Castellano.

De igual forma, anunciaron la detención de un vendedor ambulante que sería el responsable de entregar estos productos en plena playa.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, General de Brigada Miguel Morales Miranda, detalló que este hombre vendió 21 aerosoles, a pesar de las prohibiciones, reseñó el periodista Gerardo Morón.

En el polémico video se puede ver como las mujeres se rocían con esta espuma y luego se meten al mar para quitarse los químicos.