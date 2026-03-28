Daniella Cabello aseguró que ocupación hotelera para Semana Santa es del 90% y en «algunos lugares del 100%»

La ministra de Turismo, Daniella Cabello, aseguró este viernes 27 de marzo que en diversas regiones del país registran una ocupación hotelera del 90% para Semana Santa e incluso del 100% en algunas zonas.

En una entrevista a VTV, Cabello precisó que hay 511 playas aptas para el esparcimiento durante la Semana Mayor. «En Venezuela todas las playas son públicas, abiertas al disfrute de todas y todos por igual», dijo.

Asimismo, Cabello señaló que desde el 1 hasta el 5 de abril, habrá un «despliegue de conciertos» en diez estados. Según dijo, los eventos serán Yaracuy, Lara, Portuguesa, Falcón, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas, Aragua, La Guaira y Zulia.

DESPLIEGUE EN MORROCOY PARA SEMANA SANTA

Por otro lado, Cabello señaló que el despacho de Turismo ejecutó un despliegue de organización en el Parque Nacional Morrocoy de cara a Semana Santa. Para ello, sostuvo encuentros con prestadores de servicio locales.

En ese sentido, advirtió que «no deben repetirse situaciones como las ocurridas en cayo Los Juanes durante el asueto de Carnaval» en los espacios protegidos.

«El cumplimiento del reglamento de uso para disfrutar del Parque Nacional Morrocoy resulta obligatorio», agregó. De igual forma, dijo que estas normas «garantizan la protección del ecosistema y el orden necesario en las actividades de recreación».

Cabello acusó a las sanciones de «afectar» al sector, pero que «pese a eso», Venezuela conserva un desarrollo económico exitoso frente a las adversidades externas.

Finalmente, mencionó que se reunió con el embajador de Alemania para explorar el regreso de la aerolínea Condor, junto al turoperador europeo TUI. Esto con el fin de «promover el destino Venezuela».