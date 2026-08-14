Pdvsa dice que tiene «suficiente» producción para abastecer mercado nacional de gasolina y diésel

El presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, aseguró que la estatal petrolera tiene la suficiente capacidad para abastecer el mercado nacional de combustible.

«Desde 2024, Pdvsa viene recuperando sus capacidades de refinación. Venimos invirtiendo en nuestras refinerías y hoy tenemos una capacidad de refinación de 350 mil barriles de petróleo al día. Estos barriles nos han permitido procesar la cantidad de gasolina y diésel suficiente para cubrir la demanda nacional», indicó en entrevista ofrecida a VTV.

En esta línea, señaló que la recuperación comenzó desde hace más de un año. «En el año 2025 por primera vez en muchos años, Pdvsa y el Ministerio de Hidrocarburos no tuvieron que importar combustible para cubrir la demanda nacional. Tenemos más de 1.600 estaciones de servicio ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional y esas la alimentan 1.000 gandolas que todos los días están en operación».

«Pero muy importante es que logramos garantizar la oferta a la demanda de combustible el año pasado, es decir, contribuimos con la política de sustitución de importaciones al no tener que importar combustible para cubrir la demanda nacional. En estos 8 meses de 2026 ha ocurrido lo mismo, nosotros hemos logrado satisfacer la gasolina y el diésel que requiere el mercado», recalcó el presidente de Pdvsa.

Asimismo, se refirió a la llamada gasolina Super Premium. «Dimos un paso importante que tenemos ahora un nuevo producto, que es la gasolina de alto octanaje que es la Super Premium. Eso es un valor agregado al mercado que venía hasta estos momentos solo con una gasolina de 92 octavos y decidimos incorporar un nuevo producto debido a esa recuperación que te vengo diciendo que tenemos en el sistema de refinación», aseguró Obregón.