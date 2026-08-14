¿Fortalecer la estabilidad cambiaria? Los detalles de la reunión del BCV con Numisma Bank

El Banco Central de Venezuela (BCV) sostuvo una reunión con representantes de Numisma Bank, enfocado en la sincronización de esfuerzos para asegurar los objetivos macroeconómicos nacionales.

Durante el encuentro, también estuvieron presentes representación del Departamento de Estado de Estados Unidos y delegados de las entidades financieras internacionales.

El encuentro fue «enmarcado en una agenda que busca la consolidación de alianzas estratégicas globales, así como la optimización de las operaciones financieras».

LO QUE DICE EL BCV

De acuerdo a una nota de prensa del BCV, se indicó que se analizaron «diversos tópicos de interés mutuo. Destacando la importancia de mantener una coordinación fluida que contribuya de manera directa al fortalecimiento del aparato productivo, la estabilidad cambiaria y el equilibrio monetario del país».

En ese sentido, el BCV señaló que mantiene su «compromiso con la ejecución de políticas económicas cónsonas con un proceso de estabilización. Y que favorezca al bienestar colectivo, consolidando la confianza y la cooperación bilateral».

Vale mencionar que Numisma Bank es un banco estadounidense con sede y regulación en Connecticut. Se especializa exclusivamente en servicios mayoristas de distribución global de efectivo y billetes de moneda extranjera (como dólares y euros) para bancos centrales, comerciales y financieros.