PDVSA dice que avanza en «agenda energética» binacional tras visita de ministro colombiano

(EFE).- El Gobierno de Venezuela avanza en una agenda energética binacional con Colombia, informó este sábado el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, tras la visita en Caracas del ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma.

«Junto a la presidenta (e) Delcy Rodríguez, sostuvimos una reunión de trabajo con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, para profundizar la agenda energética binacional», informó Obregón en su cuenta de Telegram.

El funcionario señaló que en el encuentro se revisaron «oportunidades concretas» para fortalecer las relaciones y avanzar en «proyectos que contribuyan a la seguridad energética regional» y promover el crecimiento de ambos países.

La mandataria encargada afirmó la noche del viernes que estaba «muy complacida» de su reunión con el ministro colombiano y su equipo, quienes fueron recibidos en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas.

«Analizamos nuevas oportunidades de cooperación, en beneficio de nuestros pueblos y del desarrollo regional», indicó Rodríguez.

LEA TAMBIÉN: LOS DETALLES QUE REVELÓ EL COMANDO SUR DE EEUU SOBRE LA REUNIÓN CON DELCY RODRÍGUEZ

El ministro colombiano encabezó una delegación enviada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con quien Rodríguez conversó el miércoles por teléfono y acordó celebrar «próximamente» una reunión, sin especificar cuándo ni dónde se llevaría a cabo este encuentro.

El pasado 3 de febrero, Petro dijo que en la reunión celebrada ese mismo día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que la petrolera estatal colombiana Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela, que recientemente reformó su ley de hidrocarburos para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector.

El comercio entre Colombia y Venezuela llegó en 2025 a 1.170 millones de dólares, un crecimiento del 4,1 % frente a los 1.124 millones de dólares de 2024, reveló el jueves la Cámara de Comercio Colombo-venezolana, citando cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane).

El comercio entre los dos países superó en 2008 los 7.000 millones de dólares, pero con la crisis venezolana y la ruptura de las relaciones entre 2019 y 2022, ese intercambio cayó hasta tocar un piso de 222 millones de dólares en 2020.

La recuperación comenzó en 2022, cuando el actual Gobierno colombiano reanudó las relaciones comerciales con su vecino.EFE