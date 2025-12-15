PDVSA denunció un «ataque cibernético» por parte de EEUU: «Buscaba detener la operatividad»

Venezuela

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) denunció este lunes que sufrió un «ataque cibernético» dirigido a detener su operatividad.

«Gracias a la pericia del talento humano de PDVSA, las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo», indicó la empresa.

En ese sentido, acotó que se mantiene la continuidad operativa de la industria «mediante la implantación de protocolos seguros que permiten sus actividades regulares en el suministro de productos en el mercado nacional, así como para el cumplimiento de todos sus compromisos de exportación».

Asimismo, PDVSA señaló que este intento de «agresión se suma a la estrategia pública del gobierno de los Estados Unidos de «hacerse con el petróleo venezolano por vía de la fuerza y la piratería».

«La clase trabajadora de la industria de los hidrocarburos ya ha enfrentado en el pasado atentados de esta naturaleza. Fue precisamente su compromiso, peritaje y lealtad que permitieron detectar y neutralizar este nuevo ataque», sostuvo.

«Petróleos de Venezuela, S.A. rechaza categóricamente esta acción deleznable, orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano. Es de recordar que no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos, aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las navidades al pueblo venezolano», denunció.

Para finalizar, la empresa reiteró el compromiso de los trabajadores petroleros. «Nada ni nadie detendrá la marcha victoriosa de PDVSA y de su clase trabajadora al servicio de todos los venezolanos y venezolanas».

