Maduro advirtió que agresiones de EEUU han permitido perfeccionar «visión del sistema de defensa nacional»

Nicolás Maduro advirtió este domingo que las agresiones de EEUU contra su gobierno les han permitido perfeccionar su «visión del sistema de defensa nacional», en momentos de máxima tensión entre Caracas y Washington.

«Demos gracias a Dios y a la vida de estar en este momento estelar y que nos toque a nosotros este momento estelar, para defender y dar un ejemplo de cómo se defiende el derecho de nuestro pueblo a tener patria. Para defender el derecho de nuestro pueblo a la paz, para defender el derecho internacional frente a los abusos imperialistas. Para defender la estabilidad y el derecho al desarrollo económico, social, multidimensional de nuestro pueblo», dijo durante su participación en la XXV cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

«Hay que dar las gracias, siempre hay que dar las gracias, porque la vida nos dé la oportunidad de estar en la primera línea de vanguardia en la defensa de lo más hermoso que tenemos, nuestra patria y sobre todo la patria grande», agregó refiriéndose a la unión de los países de la región.

PIDIÓ AVANZAR EN «AGENDA CONSTRUCTIVA DE OFENSIVA»

Asimismo, Maduro pidió a los representantes de los países miembros presentes en la cumbre, celebrada en Caracas, ir «avanzando en nuestra agenda constructiva de ofensiva».

En este sentido, recordó las «circunstancias que Venezuela ha vivido estas 25 semanas de agresión, de terrorismo psicológico, de amenaza militar, de asalto pirata. De asalto y secuestro de una nave con petróleo venezolano que vivimos estos días».

Además, alertó sobre una supuesta «ruptura total de las vías legales y diplomáticas» y de convivencia en el hemisferio.

«Nosotros hemos ajustado y perfeccionado nuestra visión del sistema de defensa nacional, tomado de nuestros antepasados», sentenció.