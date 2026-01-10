Pdvsa anunció retorno de buque petrolero a aguas venezolanas tras «operación conjunta» con EEUU

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció la noche del viernes el retorno del buque petrolero Minerva a aguas venezolanas tras una «operación conjunta» entre las autoridades del país y de EEUU, luego de que zarpó «sin pago ni autorización».

«Las autoridades de Estados Unidos y Venezuela anuncian la exitosa operación en conjunto para el regreso al país del buque Minerva. Zarpó sin pago ni autorización de las autoridades venezolanas», indicó la estatal en un comunicado.

Pdvsa dijo que, gracias a esta «primera exitosa operación en conjunto», el buque se encuentra navegando de regreso a aguas venezolanas. Esto, para «su resguardo y acciones pertinentes».

ANUNCIO DE EEUU

La empresa hizo este anuncio luego de que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, anunciara el mismo viernes que la Guardia Costera decomisó el buque ‘Olina’ en aguas internacionales al este del mar Caribe.

Noem precisó que se trata de otra embarcación de la «flota fantasma», sospechosa de transportar petróleo embargado.

«Este buque había zarpado de Venezuela intentando evadir a las fuerzas estadounidenses», indicó Noem.

«Las flotas fantasma no eludirán la justicia. No se ocultarán bajo falsas reivindicaciones de nacionalidad. La Guardia Costera confiscará los petroleros sancionados, hará cumplir las leyes estadounidenses e internacionales y eliminará estas fuentes de financiación para actividades ilícitas, incluido el narcoterrorismo», advirtió.

«Nos sentimos profundamente orgullosos de la fuerza de combate marítimo de la Guardia Costera por su incansable ejecución de esta misión. Esto es dominar el mar», concluyó.

Según el New York Times, Olina, antes llamado Minerva M, está sancionado por EEUU. Lo anterior, por su presunto papel en la financiación de la guerra de Rusia en Ucrania bajo el transporte de exportaciones energéticas rusas a mercados extranjeros.