Venezuela

FOTOS: Familiares realizaron vigilia por segunda noche seguida para exigir nuevas excarcelaciones de presos políticos

Jhoan Melendez
6 Min de Lectura
Foto: EFE

Familiares realizaron una nueva vigilia la noche del viernes, en los distintos centros de detención, para exigir que haya más liberaciones de presos políticos, dado que hasta ahora no se ha cumplido el anuncio de «un número importante» de excarcelaciones.

Diego Casanova, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, estuvo en las cercanías de El Helicoide. Precisó que «tras más de 24 horas de angustia, de dolor, de temor y de sufrimiento», siguen «insistiendo en la necesidad de que liberen» a tales personas.

AME3786. ZAMORA (VENEZUELA), 09/01/2026.- Familiares de presos políticos sostienen carteles y velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I este viernes, en el municipio Zamora estado Miranda (Venezuela). Familiares de presos políticos organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención en la noche de este viernes, la segunda tras el anuncio de excarcelaciones de un «número importante» de estos detenidos y cuando, hasta el momento, se ha confirmado la liberación de entre 8 y 11 personas. EFE/ STR

Casanova rechazó que, hasta ahora, los excarcelados «no llegan ni al 1 %» de los presos políticos que contabiliza la ONG. Esto, pese al anuncio el jueves de parte de Jorge Rodríguez de que se liberaría a «un número importante de personas», entre venezolanos y extranjeros, sin precisar cifras.

AME3786. ZAMORA (VENEZUELA), 09/01/2026.- Familiares de presos políticos sostienen velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I este viernes, en el municipio Zamora estado Miranda (Venezuela). Familiares de presos políticos organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención en la noche de este viernes, la segunda tras el anuncio de excarcelaciones de un «número importante» de estos detenidos y cuando, hasta el momento, se ha confirmado la liberación de entre 8 y 11 personas. EFE/ STR

Según Casanova, en El Helicoide se calcula que existen al menos 70 presos políticos. Sin embargo, «al final del día (jueves) solamente habían excarcelado a Biagio Pilieri y Enrique Márquez, dejando atrás a un número importante de la lista».

En ese sentido, dejó claro que espera que «las personas que están actualmente en el poder, quienes tienen que tomar la decisión de liberar a los presos políticos, lo hagan inmediatamente y, así, paren el sufrimiento» de las familias.

AME3786. ZAMORA (VENEZUELA), 09/01/2026.- Una mujer sostiene velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I este viernes, en el municipio Zamora estado Miranda (Venezuela). Familiares de presos políticos organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención en la noche de este viernes, la segunda tras el anuncio de excarcelaciones de un «número importante» de estos detenidos y cuando, hasta el momento, se ha confirmado la liberación de entre 8 y 11 personas. EFE/ STR

VIGILIA TAMBIÉN EN EL RODEO I

Por su parte, en las afueras del Rodeo I, en el estado Miranda, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, hizo un llamado a los hermanos Rodríguez. Les pidió que «cumplan con ese compromiso asumido con la liberación de todos los presos políticos».

AME3786. ZAMORA (VENEZUELA), 09/01/2026.- Una mujer sostiene velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I este viernes, en el municipio Zamora estado Miranda (Venezuela). Familiares de presos políticos organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención en la noche de este viernes, la segunda tras el anuncio de excarcelaciones de un «número importante» de estos detenidos y cuando, hasta el momento, se ha confirmado la liberación de entre 8 y 11 personas. EFE/ STR

«Seguimos con mucha fe, con mucha esperanza de poder tener noticias positivas en las próximas horas», apostilló.

El Gobierno de Delcy Rodríguez no ha publicado una lista oficial con el número y nombres de los excarcelados. Por ello, varias ONG, así como la Plataforma Unitaria, han verificado la liberación de entre ocho y once personas. Entre ellos, figuran los españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona, frente a los 811 presos políticos que computa el Foro Penal.

AME3786. ZAMORA (VENEZUELA), 09/01/2026.- Familiares de presos políticos sostienen carteles y velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I este viernes, en el municipio Zamora estado Miranda (Venezuela). Familiares de presos políticos organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención en la noche de este viernes, la segunda tras el anuncio de excarcelaciones de un «número importante» de estos detenidos y cuando, hasta el momento, se ha confirmado la liberación de entre 8 y 11 personas. EFE/ STR
