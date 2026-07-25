EN VIDEO: Lluvias torrenciales ocasionaron lagunas y deslizamientos en varias partes de la capital y en la autopista Caracas-La Guaira

Las lluvias torrenciales que cayeron en la tarde de este sábado en la Gran Caracas ocasionaron deslizamientos de tierra, anegaciones y lagunas en distintos sectores de la capital y también en la autopista Caracas-La Guaira.

En videos publicados por redes sociales se puede apreciar la cantidad de agua que baja calles de sectores como Carapita, en la parroquia Antímano.

El agua causó la anegación de vías, arrastrando motos y ocasionando diversas afectaciones a los habitantes de la zona.

Desde tempranas horas de la mañana de este 25 de julio, el Inameh pronosticaba que habría mantos nubosos generadores de lluvias dispersas en la Gran Caracas y el estado La Guaira.

El instituto también previó nubosidad fragmentada con reportes de precipitaciones variables, especialmente hacia las zonas montañosas y el este de la entidad.

Esta semana, el Inameh emitió el reporte de seguimiento de ondas tropicales, informando la presencia de tres sistemas activos en la cuenca atlántica y del Caribe.

De acuerdo con el organismo, hasta la fecha se han formado un total de 30 ondas tropicales, de las cuales 26 ya han ingresado al territorio nacional.