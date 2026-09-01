Pasajeros llegan al aeropuerto de Maiquetía: Así se encuentran los terminales temporales tras reinicio de vuelos

Este martes retornaron las operaciones comerciales al Aeropuerto Internacional de Maiquetía luego de los devastadores terremotos que azotaron a La Guaira el pasado 24 de junio.

Desde tempranas horas de la mañana se registró una concurrida presencia de pasajeros en la terminal improvisada que han habilitado las autoridades para atender a los viajeros durante la contingencia.

De acuerdo con el cronograma del aeropuerto, el primer vuelo despegó a las 8 de la mañana con destino hacia Valera con la aerolínea Conviasa. Asimismo, está previsto que el segundo despegue del día corresponda a la aerolínea Rutaca la cual cubrirá una ruta hacia Porlamar a las 10:00 de la mañana.

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De igual forma, se reactivarán este mismo martes los vuelos internacionales, el primero en cuestión tiene previsto llegar a México.

Además, destacó que el ingreso a las carpas está limitado a los pasajeros; es decir, no se permite el ingreso de acompañantes.

FUNCIONAMIENTO EN LAS CARPAS

El espacio provisional cuenta con instalaciones dotadas de aire acondicionado, servicio de Internet, baños, máquinas expendedoras y está estructurado en dos terminales independientes de salida y dos de llegada.

De acuerdo con la información oficial en los canales del Ministerio de Transporte y del IAIM, los pasajeros realizarán sus trámites de documentación y chequeo de forma habitual en las carpas del estacionamiento.

Debido a que no hay conexión directa con las pasarelas tradicionales, el traslado hacia la pista se efectúa mediante flotas de autobuses dispuestos exclusivamente para el embarque y desembarque de las aeronaves.