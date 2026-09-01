Venezuela

Pasajeros llegan al aeropuerto de Maiquetía: Así se encuentran los terminales temporales tras reinicio de vuelos

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Maiquetía

Este martes retornaron las operaciones comerciales al Aeropuerto Internacional de Maiquetía luego de los devastadores terremotos que azotaron a La Guaira el pasado 24 de junio.

Contenido

Desde tempranas horas de la mañana se registró una concurrida presencia de pasajeros en la terminal improvisada que han habilitado las autoridades para atender a los viajeros durante la contingencia.

- Publicidad -
Ad image

De acuerdo con el cronograma del aeropuerto, el primer vuelo despegó a las 8 de la mañana con destino hacia Valera con la aerolínea Conviasa. Asimismo, está previsto que el segundo despegue del día corresponda a la aerolínea Rutaca la cual cubrirá una ruta hacia Porlamar a las 10:00 de la mañana.

LEA TAMBIÉN: PARTIDOS OPOSITORES PIDEN TRANSPARENCIA SOBRE ACUERDO PETROLERO CON EEUU

De igual forma, se reactivarán este mismo martes los vuelos internacionales, el primero en cuestión tiene previsto llegar a México.

Además, destacó que el ingreso a las carpas está limitado a los pasajeros; es decir, no se permite el ingreso de acompañantes.

FUNCIONAMIENTO EN LAS CARPAS 

El espacio provisional cuenta con instalaciones dotadas de aire acondicionado, servicio de Internet, baños, máquinas expendedoras y está estructurado en dos terminales independientes de salida y dos de llegada.

De acuerdo con la información oficial en los canales del Ministerio de Transporte y del IAIM, los pasajeros realizarán sus trámites de documentación y chequeo de forma habitual en las carpas del estacionamiento.

Debido a que no hay conexión directa con las pasarelas tradicionales, el traslado hacia la pista se efectúa mediante flotas de autobuses dispuestos exclusivamente para el embarque y desembarque de las aeronaves.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Mar 01/09
$ USD: 798,32 Bs
EUR: 926,55 Bs