Partido de Machado denuncia el paradero desconocido de un activista detenido en Venezuela

El partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora venezolana y premio nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, denunció este viernes el traslado a un lugar desconocido y «sin orden judicial» de su activista Julio Velazco, detenido hace cuatro meses.

En una nota de prensa, VV recordó que Velazco, de 51 años, fue detenido el 2 de septiembre de 2025 y permaneció 47 días en «condición de desaparición forzada, sin que su familia o defensa legal tuvieran información oficial sobre su ubicación».

Luego de esto, prosiguió, fue presentado de «manera telemática» ante un tribunal con «competencia en materia de terrorismo» y se le imputaron los presuntos delitos de asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio y se le asignó como lugar de reclusión la Dirección de Investigaciones Especiales (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Quebradita, Caracas.

Sin embargo, VV indicó que el opositor fue trasladado desde este lugar, el pasado 27 de diciembre, a un sitio desconocido, por lo que afirmó se encuentra en «desaparición forzada».

La formación opositora señaló que familiares y allegados han recibido «versiones contradictorias» sobre el lugar de reclusión de Velazco, ya que -añadió- en una sede policial en Caracas «niegan tenerlo bajo custodia», pero hasta la fecha no hay «confirmación oficial y verificable de su ubicación».

Julio Velazco es el padre del activista político de VV Marcos Velazco, quien subrayó este viernes que, durante estos meses en el primer sitio de prisión, no se le permitieron las visitas familiares.

Se cumplen 4 meses del secuestro de mi padre, Julio Velazco. Fue desaparecido forzosamente el 02/09/25 en Caracas. Durante 47 días no tuvimos ninguna información sobre él ni sobre su paradero. Tras más de cuatro semanas secuestrado, fue presentado de forma telemática ante un… pic.twitter.com/6fBGmUqpQN — Marcos D. Velazco (@MVelazcoM) January 2, 2026

«El 27/12/25 fuimos informados de su traslado exprés a la PNB Zona 7 en Boleíta (Caracas), sin orden judicial conocida y sin notificación oficial. A la fecha, no hemos podido verlo ni comunicarnos con él», denunció Marcos Velazco en su cuenta de X.

El hijo del opositor exigió «respeto al debido proceso, garantías plenas de derechos humanos» y la «liberación inmediata» de su padre.