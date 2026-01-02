Hijo de Rhoda Torres entre los excarcelado del 1Ene: «Está abrazada a su hijo y dándole todo el amor»

El joven Jonathan Guillermo Torres, hijo de la actriz Rhoda Torres, fue excarcelado el jueves, 1 de enero, luego de pasar más de un año tras las rejas. Fue detenido en octubre de 2024 cuando ingresaba al país desde Colombia.

Las autoridades realizaron decenas de excarcelaciones durante el 1 de enero. Jonathan fue uno de los beneficiados por esta medida, según informó su tía, la actriz Milena Torres, en su cuenta de Instagram.

«Quería avisarles que ya Jonathan está en casa con mi hermana, bendito sea Dios, ¡Aleluya!», dijo Milena Torres. «Dios nos escuchó. Ella (Rhoda) ayer pasó un día de muchas emociones, abrazada a su hijo y dándole todo el amor que tenía esperándolo», acotó.

Milena Torres aseguró que la familia se llenó en una «alegría indescriptible» tras la salida de Jonathan de la cárcel. «Por eso (Rhoda) no ha podido confirmado, pero en cualquier momento lo hará», añadió.

EL CASO DE JONATHAN

Luego de pasar 10 años en Estados Unidos, Jonathan optó por regresar a Venezuela. Sin embargo, resultó detenido el 27 de octubre de 2024, en la localidad fronteriza de San Antonio del Táchira, cuando ingresaba desde Colombia.

Rhoda Torres denunció en numerosas ocasiones el caso de su hijo y aseguró que era inocente. Asimismo, alertó que estuvo más de seis meses sin obtener información sobre el paradero de Jonathan.

Finalmente, fue contactada el 6 de mayo de 2025 por el propio Jonathan y le informó que estaba recluido en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, donde estaban encarcelados algunos presos políticos.

En el marco de las celebraciones de Año Nuevo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios anunció la excarcelación de 88 personas, aunque organismos independientes, como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), han logrado confirmar 55 casos, incluyendo el de Jonathan.