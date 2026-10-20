El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), monseñor Jesús González de Zárate, expresó su deseo de que la nación retome la senda de la recuperación institucional democrática, al tiempo que ratificó la disposición de la Iglesia católica para dialogar con todos los actores políticos del país.

El vocero eclesiástico confirmó que la CEV mantiene contactos con voceros de la oposición y con miembros del Programa de Convivencia y Paz promovido por el Ejecutivo nacional.

«En la medida en la que se vayan dando las circunstancias y veamos que nuestro aporte es necesario, bien recibido, tiene sentido de aporte verdadero y se reconoce el aporte de la Iglesia, podremos desarrollar otras iniciativas en esta línea», dijo en entrevista concedida a Unión Radio.

El monseñor señaló que, aun cuando se perciben ciertas transformaciones en el entorno nacional, las expectativas de gran parte de la sociedad continúan insatisfechas por la falta de nitidez en las acciones gubernamentales.

Aseguró que se necesita «la hoja de ruta de esos cambios que todos anhelamos que son en el ámbito institucional democrático y también en el ámbito económico» porque, según explicó, «fácilmente se puede hablar de que hay nuevas oportunidades económicas, pero en lo concreto, las personas en lo cotidiano no ven esas mejoras».

El prelado destacó que la ciudadanía encuentra en las creencias religiosas un pilar de alivio frente a la ausencia de soluciones efectivas por parte de los organismos oficiales.

Asimismo, insistió en que la nación exige un reencuentro social profundo y el compromiso de todos los ciudadanos para proyectar un mejor porvenir.

«Estos últimos años han puesto en evidencia que la confrontación permanente, un lenguaje violento, la separación de posiciones como algo irreconciliable lo que ha hecho es empobrecer la vida democrática, también la economía y la calidad de la vida social del venezolano», acotó.