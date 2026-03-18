Papa León XIV designó dos nuevos obispos auxiliares para la Arquidiócesis de Caracas

El papa León XIV designó a dos nuevos obispos auxiliares para la Arquidiócesis de Caracas. Se trata de los padres José Manuel León y José Dionisio Gómez Gouveia, según informaron las autoridades eclesiásticas.

La Arquidiócesis informó en un comunicado sobre los nombramientos de León y Gómez. También precisó que los padres, que se integraron este miércoles a sus nuevos cargos, tienen «preparación profesional y amplia experiencia parroquial».

«Estas designaciones fortalecen la labor pastoral en la capital, sumando a dos pastores con profunda experiencia en la formación sacerdotal, la gestión eclesial y el servicio parroquial», detalló la Arquidiócesis.

De igual forma, afirmó que los nuevos obispos auxiliares van a «enriquecer» a la Iglesia venezolana. «Permitirá a la Arquidiócesis de Caracas avanzar con renovado vigor en su tarea de evangelización y acompañamiento a la comunidad cristiana», acotó.

LO QUE DIJO EL ARZOBISPO

Tras las designaciones, el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, hizo un acto desde el Palacio Arzobispal de la Arquidiócesis Metropolitana. También estuvieron presentes los nuevos obispos auxiliares.

«Qué bonito que el papa nos regala dos sacerdotes que han dado su vida aquí en Caracas y que la siguen dando y que ahora se suman por este equipo episcopal para llevar ante la misión evangelizadora», dijo Biord.

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Los nuevos obispos reconocieron se trata de una responsabilidad «que da miedo». Igualmente, la Arquidiócesis no ha definido las funciones de ambos padres, aunque aclaró que enfocarán en fortalecer la fe y unificar a los fieles.