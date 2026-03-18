Jacqueline Faría es la nueva ministra de Transporte, estas son las nuevas designaciones del 18Mar

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó a Jacqueline Faría, exjefa de Gobierno de Distrito Capital, como nueva ministra de Transporte, sumándose a la serie de nombramientos ministeriales de este miércoles.

La llegada de Faría a la cartera de Transporte se da apenas dos días después del paro de transportistas en la Gran Caracas. Ahora sustituirá a Aníbal Coronado, quien ha pasado por los ministerios de Despacho de Presidencia, Ecosocialismo y Transporte desde el 12 de enero.

«He designado a Jacqueline Faría, con la responsabilidad de fortalecer este sector estratégico para el desarrollo nacional y el bienestar de los venezolanos», dijo Rodríguez. Coronado, por su parte, «irá a nuevas responsabilidades».

Como nueva Ministra del Poder Popular para el Transporte he designado a Jacqueline Faría, con la responsabilidad de fortalecer este sector estratégico para el desarrollo nacional y el bienestar de los venezolanos. pic.twitter.com/Zo6k2wZsfT — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026



La mandataria también designó a Juan José Ramírez, ministro de Obras Públicos, como vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios. «Confío plenamente en su amplia experiencia, capacidad técnica y compromiso», acotó.

Otro ministerio que tuvo cambios fue el del Proceso Social del Trabajo, quien pasará a estar encabezado por Carlos Alexis Castillo, magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Eduardo Piñate «pasará a asumir nuevas responsabilidades»

OTRAS DESIGNACIONES

A través de sus redes sociales, informó sobre la designación de Rolando Alcalá como nuevo Ministro para la Energía Eléctrica.

«Es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar y especialista de proyectos eléctricos con gran experiencia nacional e internacional. Ahora asume el compromiso y la responsabilidad de seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional de nuestro país», indicó.

He designado como nuevo Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica a Rolando Alcalá, ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar y especialista de proyectos eléctricos con gran experiencia nacional e internacional. pic.twitter.com/VxxLodUa38 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

CAMBIOS EN LOS MINISTROS

En ese sentido, agradeció a Jorge Márquez Monsalve por su desempeño al frente de esta cartera ministerial. Aunque minutos después señaló que ahora él pasará a dirigir el Ministerio para Hábitat y Vivienda.

«Tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna de los venezolanos. Mi agradecimiento a Raúl Paredes por su labor en la conducción de este despacho», comentó.

Asimismo, Delcy Rodríguez apuntó que Márquez Monsalve seguirá al frente de la Jefatura del Sistema 1×10 del Buen Gobierno y de la Fundación Estadio Monumental Simón Bolívar.