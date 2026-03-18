Venezuela

Padrino López rompe el silencio tras ser destituido como ministro de Defensa tras casi 12 años

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
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El general en jefe Vladímir Padrino López se pronunció en la tarde de este miércoles tras su salida del Ministerio de Defensa y aseguró que fue el «más alto honor» haber ocupado este cargo por más de una década.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó a Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, en el marco de varios cambios de gabinete. La reacción de Padrino se dio apenas minutos después del nombramiento.

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«Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa», detalló Padrino.

El militar también agradeció a Delcy Rodríguez por las palabras que le dedicó en el anuncio. De igual forma, destacó «todo el apoyo brindado (por la presidenta) durante mi gestión».

MENSAJE A GONZÁLEZ LÓPEZ

Por otra parte, Padrino envió un mensaje a Gustavo González, quien hasta este miércoles fue el director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). «Extiendo mis más sinceras felicitaciones por esta nueva designación», añadió.

«Conozco desde nuestros albores en la Academia Militar del Ejército, su temple, su moral y su probada lealtad», dijo Padrino. «Estoy seguro de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) saldrá fortalecida», concluyó.

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Delcy Rodríguez agradeció a Padrino, que estuvo en el Ministerio de Defensa desde 2014, por «su lealtad a la patria y por haber sido el primer soldado de la defensa de nuestro país». También confirmó que «asumirá nuevas responsabilidades».

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