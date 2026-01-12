Avanzan negociaciones para reabrir embajada de Venezuela en EEUU, esto adelantó Cabello

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reveló que Venezuela está haciendo las gestiones necesarias para reabrir su embajada en los Estados Unidos.

«Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela, eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y Cilia en los Estados Unidos, porque en este momento no tenemos a nadie, salvo a los abogados, que no son venezolanos», señaló Cabello en un encuentro con los militantes del PSUV.

«Entonces tendremos una representación consular allá para velar, además de las relaciones entre ambos países, en este caso particular por la salud y el estado de nuestro presidente y de Cilia», añadió el ministro.

Por otra parte, rechazó las acusaciones en contra de los colectivos en el país. «Desde Estados Unidos siguen diciendo que montan alcabalas los colectivos, pueden preguntarle a cualquiera, aquí no hay colectivos montando alcabala».

Para finalizar, volvió a referirse al tema de la venta de petróleo venezolano a los Estados Unidos. «Nosotros históricamente le hemos vendido petróleo a Estados Unidos, siempre. Llegó un momento que se vendió un millón quinientos mil barriles. Entonces sigamos nosotros por este camino, buscando la calma y la tranquilidad», expresó.