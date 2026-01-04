María Corina, oficialismo y futuro inmediato: Las claves de la primera entrevista de Rubio tras captura de Maduro

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ofreció este domingo una entrevista donde abordó distintos enfoques después de la captura de Nicolás Maduro el sábado, donde habló del papel de María Corina Machado, el resto de los líderes del oficialismo, petróleo, futuro inmediato y más.

En entrevista a la cadena NBC News, aclaró la razón por la que no está sobre la mesa trabajar actualmente con María Corina Machado. «María Corina Machado es fantástica, la conozco desde hace años y ella es todo el movimiento. Sin embargo, aquí estamos lidiando con una realidad: nosotros queremos una transición a la democracia, pero la mayoría de la oposición está en el exilio y nosotros tenemos que pensar en las próximas 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses».

Rubio comentó que lo primero es salvaguardar los intereses nacionales de Estados Unidos y, al mismo tiempo, beneficiar al pueblo de Venezuela. «No más narcotráfico. No más presencia de Irán/Hezbollah allí. Y no más uso de la industria petrolera para enriquecer a todos nuestros adversarios».

Por otra parte, el exsenador dio detalles de los objetivos pactados por Washington con Delcy Rodríguez. Dijo que sus propósitos en cuanto al interés nacional de Estados Unidos no han cambiado, y quieren que se aborden.

«Queremos que cese el narcotráfico. No queremos que más pandilleros nos visiten. No queremos ver la presencia iraní y, por cierto, cubana del pasado. Queremos que la industria petrolera de ese país no beneficie a piratas y adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo. Queremos que todo eso suceda. Insistimos en que eso suceda», dejó claro Rubio.

En ese sentido, mencionó que van a trabajar para que «eso siga sucediendo». «Bueno, ahora mismo, Estados Unidos… vamos a ver qué sucede en el futuro», apuntó, señalando que Maduro era alguien con quien «no se podía trabajar».

PETRÓLEO, TANQUEROS Y EL RESTO DEL OFICIALISMO

Rubio además mencionó que mantendrán la «cuarentena» a buques petroleros sancionados que transportan crudo venezolano. En esencia, dijo que si consiguen una orden judicial, incautarán el tanquero de turno.

«Esto sigue vigente, y es una enorme influencia que se mantendrá hasta que veamos cambios que no solo promuevan el interés nacional de Estados Unidos, que es el principal, sino que también conduzcan a un futuro mejor para el pueblo venezolano. Y ese es el tipo de control al que se refiere el presidente al decir eso», sumó.

Con la «cuarentena», acotó, dijo que esperan ver cambios, «no solo en la forma en que se gestiona la industria petrolera para el beneficio del pueblo, sino también para detener el narcotráfico, para que ya no tengamos estos problemas con las pandillas, para que expulsen a las FARC y al ELN, y para que dejen de congraciarse con Hezbolá e Irán en nuestro propio hemisferio».

El jefe de la diplomacia de EEUU también abordó la incógnita de que solo se llevaran a Nicolás Maduro, cuando sobre Diosdado Cabello y Vladimir Padrino pesan recompensas. La respuesta para Rubio fue simple, y es que las fuerzas estadounidenses no iban a entrar y a «terminar con todo».

«No pueden entrar y engullir a cinco personas… Tenía la máxima prioridad. La persona número uno en la lista era el tipo que decía ser el presidente del país que no era, y fue arrestado junto con su esposa, quien también fue acusada. Y esa fue una operación bastante sofisticada y, francamente, complicada», reconoció.

Por lo anterior, sentenció que es «absurdo» el cuestionar la razón de no detenerlos a todos. «Creo que esta es una de las misiones más audaces, complicadas y sofisticadas que este país ha llevado a cabo en mucho tiempo», finalizó.