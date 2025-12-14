Padrino López felicitó al CODAI en su 47º aniversario y destacó su «resguardo del espacio aéreo venezolano»

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, felicitó al Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI) por su 47° aniversario, y destacó su labor para alcanzar un elevado nivel de independencia tecnológica, y en defensa del espacio aéreo venezolano.

«Invictos en el firmamento patrio, los avizores permanentes del CODAI han logrado garantizar durante más de cuatro décadas el resguardo del espacio aéreo venezolano», dijo Padrino en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Asimismo, reconoció su trabajo de brindar «respuesta inmediata y efectiva a las provocaciones o amenazas contra nuestra soberanía, particularmente aquellas de naturaleza supremacista e imperial».

De igual manera, destacó la modernización progresiva del CODAI a pesar de las medidas «coercitivas unilaterales» impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.

Para Padrino estas circunstancias potenciaron la autonomía operativa del ente militar, así como la creación de medios propios en pro de la defensa nacional.

«Con sus modernos radares, sistemas misilísticos, artillería antiaérea y el empleo de aeronaves en estrecha coordinación con la Aviación Militar Bolivariana, el CODAI se ha convertido en la vanguardia de la defensa integral de la nación», resaltó el ministro.

Por último, envió un saludo «muy especial» al comandante del CODAI, el mayor general José Luis Tremont «quien con su brillante visión estratégica, ha logrado liderar acertadamente las operaciones que blindan la integridad de esta tierra de libertadores».

«En tiempo de agresión imperialista: ¡CODAI SOMOS TODOS!», sentenció Padrino López.

DENUNCIÓ «INTENTO DE INTIMIDACIÓN» POR PARTE DE LOS EEUU

Ya el jefe castrense había denunciado este viernes un intento de intimidación por parte de Estados Unidos con el sobrevuelo de aviones de combate F-18, que el pasado martes se internaron en el espacio del Golfo de Venezuela, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24.

«Hemos estado viendo las pretensiones de intimidarnos, acercando vectores aéreos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a nuestras costas (…) nosotros aquí con mucha humildad les decimos que no se equivoquen con nosotros, nosotros estamos preparados para defender a este país», dijo el funcionario durante el acto por el 47 aniversario del CODAI, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).