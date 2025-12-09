Dos cazas F-18 de Estados Unidos sobrevolaron Venezuela durante unos 40 minutos

Durante el mediodía de este martes, 9 de diciembre, dos aviones de combate de los Estados Unidos F-18 ingresaron al espacio aéreo venezolano y sobrevolaron el Golfo de Venezuela durante al menos 40 minutos.

La agencia de noticias EFE, precisó que la maniobra, realizada en formación tándem, se produjo a menos de 100 millas al noreste de Maracaibo (Zulia), la segunda ciudad más grande del país.

A una altitud aproximada de 25,000 pies, los cazas trazaron un patrón en forma de corbatín sobre las aguas, lo que fue seguido en tiempo real por miles de usuarios a través de plataformas de rastreo aéreo como FlightRadar24.

Los dos aparatos, identificados como dos F-18 de la variante F, que son biplaza, realizaron varias idas y venidas en forma de tirabuzón. Esto, antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba. Allí se presupone que se encontraría el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado de EEUU.

La intrusión en el espacio aéreo venezolano se produjo, pese al riesgo que supone la posibilidad de que Caracas emplee sus baterías antiaéreas de fabricación rusa.

El sobrevuelo se desarrolló en una zona estratégica para la economía venezolana: entre los estados Zulia y Falcón, donde se concentra buena parte de la infraestructura energética nacional.

El Lago de Maracaibo, con sus 5.000 millas cuadradas de extensión, no solo es uno de los cuerpos de agua dulce más grandes del continente. También es la cuna de vastas reservas de petróleo crudo, estimadas en cientos de miles de millones de barriles.

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

La incursión de estas aeronaves ocurrió en un contexto de creciente fricción entre Washington y Caracas. Nicolás Maduro ha denunciado que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prepara “actos de agresión”. Todo, bajo el argumento de operaciones antinarcóticos en el Caribe.

En concreto, Caracas insiste en que el despliegue no es más que una campaña de presión para forzar un cambio de Gobierno en el país caribeño.

En paralelo, Estados Unidos intensificó su despliegue militar en la región, lo que analistas califican como el mayor movimiento de fuerzas en décadas. Este escenario ha elevado las tensiones diplomáticas y militares, colocando a Venezuela en estado de alerta permanente ante posibles operaciones de EEUU en tierra.

Topping our most track flights list right now: a pair of US Navy F/A-18s over the Gulf of Venezuela. https://t.co/pCIB1qQdSg pic.twitter.com/8Nt548B0mB — Flightradar24 (@flightradar24) December 9, 2025

TRUMP NO AFIRMA NI DESCARTA

En tanto, Trump afirmó en las últimas horas que podría ampliar las acciones militares que su administración ha emprendido en Latinoamérica contra objetivos que, según reiteró, están vinculados con el narcotráfico.

Sin embargo, en una entrevista con el medio Político, Trump se negó a hablar del envío de tropas estadounidenses a Venezuela. Esto último, como parte de un esfuerzo para sacar a Nicolás Maduro del poder que considera usurpado. Y nuevamente, culpó al chavista de exportar drogas y «personas peligrosas» a Estados Unidos.

«No quiero ni descartar ni aprobar nada. No hablo de eso», dijo Trump sobre el despliegue de tropas terrestres. Aunque, en días recientes, anunció que será la próxima etapa de la Operación Lanza del Sur.