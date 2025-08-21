Padrino López envió mensaje a EEUU en nombre de las FANB: «No se atrevan a poner una mano aquí»

El ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, envió este jueves un severo mensaje a Estados Unidos, mientras continúa un despliegue naval de ese país en el mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.

En medio de la escalada con Estados Unidos, Padrino publicó un video en su cuenta de Instagram. Acompañado de decenas de altos mandos de la Fuerza Armada Bolivariana Nacional (FANB), afirmó que los militares defenderán a Venezuela.

«No se atrevan a poner una mano aquí en Venezuela… que no se atrevan porque nosotros no somos nada más la Fuerza Armada, somos un pueblo unido que tiene identidad nacional, que quiere y ama la paz», apuntó Padrino.

El general en jefe aseguró que «el pueblo venezolano» responderá a cualquier acción de parte de Estados Unidos. También aseguró que defenderán al país contra los «vasallos imperiales» de la región.

PADRINO PIDE «DEFENDER LA SOBERANÍA»

El militar destacó que durante las últimas semanas se ha reunido con numerosos integrantes de la FANB. «He podido percibir el mismo espíritu patriótico que se alimenta cuando nuestra patria es amenazada», añadió.

«No pongan un pie en territorio venezolano y agreda nuestra soberanía porque no solamente sería Venezuela, sería una agresión contra Latinoamérica toda», acotó Padrino, quien insistió en que la FANB «defenderá cada centímetro de nuestras tierras».

Las declaraciones de Padrino se dieron luego de que Estados Unidos aprobara la movilización de tres buques y unos 4.000 efectivos al Caribe. El objetivo es enfrentar el narcotráfico en la región.

De igual forma, hace dos semanas, Estados Unidos aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, bajo la acusación de vínculos con el narcotráfico