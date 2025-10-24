Venezuela

Padrino López calificó de «imbéciles» a quienes siguen llamando a la invasión en Venezuela

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Padrino

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó como «imbéciles», a aquellos sectores de la oposición que llaman a una invasión de Estados Unidos en contra de Venezuela.

«A las amenazas de los Estados Unidos se le suman los esclavos de la quinta columna que operan todavía aquí, gracias a Dios de manera minoritaria. Me refiero a esos que llaman oposición extremista, que de oposición no tienen nada porque la oposición juega un papel fundamental en la democracia, es sumamente necesaria para llevar una sociedad en equilibrio. Pero aquí no, aquí se han ganado elecciones, esa oposición extremista, es para dar golpes de Estado, para llamar a invasiones, intervenciones, para pedir sanciones contra Venezuela y eso se trata de un acto de cobardía», comentó Padrino en un acto transmitido por VTV.

«Es muy fácil llamar desde los barrios más lujosos de Europa a invasión y agresión, es un acto de cobardía. Para que esa gente llegue al poder político en Venezuela hay que recordar que existe la memoria. Quién de esas personas que han llamado a invasión, que han traicionado a su país, que han llamado a sanciones, quién de esas personas puede dirigir legítimamente el destino de un país. La Fanb no va a permitir un gobierno arrodillado, esclavo a los intereses de los Estados Unidos», acotó.

LEA TAMBIÉN: VIDEO: MADURO LLAMA A «UNA HUELGA GENERAL OBRERA Y CAMPESINA» EN CASO DE UNA AGRESIÓN DE EEUU

En esta línea, Padrino descalificó a todas las personas que han mostrado apoyo a posibles acciones de los Estados Unidos en Venezuela. «A toda esa gente que llama a invasiones, que llaman a la guerra, no pueden llamarse sino ignorantes. Llamar a la guerra es un acto imbécil, de una ignorancia supina, porque no tienen idea lo que eso significa. Nosotros que estudiamos la guerra la rechazamos. Nosotros no queremos guerra, ni aquí en Venezuela, ni en el mundo. No nos gusta la guerra, somos pacifistas amantes de la paz».

«A esos sectores cobardes, a esos traidores a la patria que siguen llamando  a la invasión a Venezuela, sigan allá jugando su papel sucio, de imbéciles, de esclavos, de amantes de las cadenas de sus amos, y nosotros aquí defendiendo nuestra patria que para eso se necesita valentía», concluyó.

