OVP denunció situación que se vive en calabozos de un comando de la PNB en Caracas: «Baño una vez a la semana y hacinamiento»

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó este miércoles sobre las graves condiciones de reclusión en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la parroquia de San Agustín, municipio Libertador de Caracas.

La ONG precisó que unas 120 personas están detenidas en los calabozos, controlados por la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la PNB. Familiares de los reclusos hablaron con el OVP y alertaron sobre la situación sanitaria en el lugar.

«Las celdas no tienen acceso a un baño para bañarse. Los policías los dejan salir solo una vez a la semana para asearse, sus necesidades las hacen en un hueco dentro de la celda y allí mismo duermen», apuntó un familiar al OVP.

Desde los familiares manifestaron la preocupación por un posible brote de escabiosis en estos calabozos policiales. El OVP indicó que «falta de aseo entre los reclusos pudiera generar enfermedades en la piel, algunas de ellas contagiosas».

DETALLES DE LOS CALABOZOS

Según el OVP, la instalación cuenta con cinco calabozos, uno de ellos exclusivo para al menos 30 funcionarios detenidos. Los otros 90 reclusos son distribuidos entre las otras cuatro celdas que no tendrían una capacidad superior a diez personas cada una.

Por otra parte, los reclusos tampoco tendrían acceso a luz solar y solo salen de los calabozos en los días de visita, que se pueden realizar tres veces a la semana. Los familiares afirmaron que deben cancelar al menos dos dólares para ver a los detenidos.

«Dentro del DIP hay muchos privados a los que los familiares no les están llevando comida, por lo que entre ellos se deben compartir», indicó una de las madres entrevistadas. Además, alertó que les piden desinfectante o dinero para comprar los insumos necesarios para la limpieza.

El OVP alertó que los centros de detención preventiva no cuentan con instalaciones para una reclusión a largo plazo. «Las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad en los calabozos policiales de Venezuela son inhumanas», sentenció la ONG.