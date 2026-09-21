OVP denunció que falleció un privado de libertad con insuficiencia respiratoria en antigua cárcel de El Marite

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes, 21 de septiembre, que falleció un privado de libertad del Centro de Formación Hombre Nuevo Doctor Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite, en el estado Zulia.

Se trata de Santiago Elvis, quien falleció tras presentar «insuficiencia respiratoria y tuberculosis (TBC)». El hombre fue trasladado al Hospital Universitario de Maracaibo, donde murió, según denunció el OVP a través de redes sociales.

Asimismo, el OVP alertó que el fallecimiento se produce en un recinto que arrastra un severo problema de sobrepoblación.

«Su muerte ocurre en un centro que además enfrenta una importante sobrepoblación. Más de 1.000 personas permanecen recluidas en una infraestructura con capacidad para 650, lo que significa que funciona por encima del 153 % de su capacidad instalada», precisó la organización.

La ONG insistió, en que ha advertido en reiteradas ocasiones, sobre los riesgos que representan las condiciones de reclusión en el penal.

«Desde el OVP hemos advertido reiteradamente que el hacinamiento, las dificultades para acceder oportunamente a atención médica y las condiciones de reclusión pueden agravar enfermedades y, en casos de patologías infectocontagiosas como la tuberculosis, aumentar los riesgos para toda la población penitenciaria», señaló el OVP.

Ante el caso, el organismo exigió que se esclarezca lo ocurrido con el privado de libertad. «Es por ello que exigimos esclarecer la causa de muerte de Santiago Elvis, determinar qué atención médica recibió antes de ser hospitalizado y si existieron demoras en su diagnóstico o tratamiento», sostuvo el OVP.

El OVP también hizo un llamado a las autoridades, para que actúen frente al resto de la población reclusa del centro.

«Las autoridades también deben garantizar una evaluación médica de la población recluida en este centro y adoptar medidas oportunas frente a la presencia de enfermedades infectocontagiosas. Una enfermedad tratable no puede convertirse en una sentencia de muerte dentro de una cárcel», apuntaron.