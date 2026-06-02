OVP denunció que 181 presos murieron bajo custodia del Estado en 2025

(EFE).- Un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica, según un informe presentado este martes por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en el que alertó sobre un aumento de más del 50% de estos casos con respecto al año anterior.

En su reporte anual, la ONG detalla, a partir de un registro del 85% de los centros de detención en el país, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales.

#InformeOVP2025 Cifras que no podemos ignorar: 📌181 personas murieron bajo custodia en cárceles y calabozos. 📌95% de las muertes ocurrieron por falta de atención médica. 📌176,83% de hacinamiento 📌26 presos políticos fallecieron entre 2015-2025 pic.twitter.com/lpo4dXRruh — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 2, 2026

LAS MUERTES DE LOS PRESOS

Asimismo, asegura que 151 de los decesos se dieron a falta de atención médica.

Entre las causas de los fallecimientos menciona las afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, falla multiorgánica y shock hipovolémico.

«El derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas (…) En 2025, lejos de mejorar ese patrón se agravó: las personas privadas de libertad enfrentan una desatención médica sistemática que las acompaña desde el ingreso hasta el último día de su reclusión», dice el informe.

#InformeOVP2025 Se registraron 158 muertes en las cárceles venezolanas, de estas 153 respondieron a hombres y 5 a mujeres. 📌95,57% de las muertes ocurrieron por motivos de salud y atención médica deficiente. pic.twitter.com/0T3IAOvYXX — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 2, 2026

El OVP añadió testimonios de familiares de los privados de libertad que enfrentan enfermedades y en los que denuncian complicaciones para la entrega de medicinas o el traslado para que recibieran atención médica, alimentación adecuada o para el acceso al agua que, en muchos casos, debe ser almacenada por los reclusos en envases en las celdas.

«Quienes entran con enfermedades preexistentes no cuentan con controles regulares. Ni con acceso adecuado a consultas, exámenes, medicamentos o seguimiento de sus condiciones de salud», señala el documento.

DENUNCIAN TRATOS CRUELES

Asimismo, el OVP alertó sobre intentos de suicidio. Y reiteró la denuncia sobre tratos crueles, «inhumanos y degradantes» en las cárceles.

Estos malos tratos «no son un hecho aislado, son un patrón sistemático y una política de Estado», añadió.

«El problema carcelario es una falta de voluntad política. Las personas que lamentablemente han puesto en estas responsabilidades no saben absolutamente nada del tema carcelario», indicó el director del OVP, Humberto Prado.

#InformeOVP2025 Desde 2015, al menos 25 presos políticos han fallecido bajo custodia del Estado venezolano. En 2025 el @oveprisiones documentó además prácticas de aislamiento prolongado e incomunicación, así como la actuación del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (SESMAS),… pic.twitter.com/urT3PWWffM — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 2, 2026

Además, el observatorio recordó que entre 2015 y 2025 unos 26 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado. E incluyó entre ellos a Víctor Quero, cuya deceso fue reconocido por el Gobierno diez meses después de ocurrido.

Según los registros de OVP, durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2012), unos 5.657 reclusos murieron bajo custodia del Estado. Mientras que en la Administración de su sucesor, Nicolás Maduro (2013-2025), fueron 2.454 los fallecidos.

EFE