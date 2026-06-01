OVP denunció la muerte de otro recluso en custodia del Estado, esto dijo su madre

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció este domingo la muerte de otro recluso mientras estaba en custodia del Estado. Se trata de Leonardo José Figueroa, de 46 años de edad, quien falleció el jueves 28 de mayo en el Internado Judicial de Monagas, conocido como La Pica, tras dos años padeciendo de cáncer.

La ONG publicó en su cuenta en X (Twitter) un testimonio de la mamá del recluso, quien dijo: “A mi hijo lo dejaron morir como a un animal, allí encerrado».

El OVP informó que Figueroa estaba recluido en la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, cuando fue sacado de emergencia a Maturín. Allí le atendieron, lo operaron y le diagnosticaron cáncer. “Desde entonces se ordenó su detención en un centro penitenciario en Monagas, región donde se encontraba su familia”, destacó el Observatorio.

Asimismo, advirtió que pese “a la gravedad de su condición y de la prescripción médica que indicaba la necesidad urgente de quimioterapias, el tratamiento nunca se materializó. La falta de unidades de transporte en el centro de reclusión y la burocracia institucional no le garantizaron el derecho a la salud”.

La familia denunció que “en todos estos años nunca le permitieron que fuese evaluado por un oncólogo. Su defensa y su madre acudieron a distintas instituciones. Incluso a la juez que llevaba su causa le solicitaron en reiteradas oportunidades la orden para ser trasladado y recibir una atención médica especializada, así como una medida humanitaria”.

Sin embargo, les alegaban que “los exámenes no llegaban, que habían desaparecido, pero nunca hubo una respuesta que beneficiara a Leonardo”.

MAL ALIMENTADO

Por otro lado, denunciaron que “a pesar de la enfermedad que padecía el privado de libertad, en La Pica no ajustaron una dieta balanceada. Le daban los mismos alimentos que al resto de la población reclusa, por lo que su familia se dedicó a llevarle una comida ajustada a su dieta. Pero solo le permitían el ingreso de forma semanal”.

En vista que Leonardo no tuvo un tratamiento adecuado y en cada visita, “su familia veía como se iba deteriorando su salud. Solo podían comprar medicamentos para apaciguar el constante dolor que padecía”, lamentó la ONG.

“Yo quiero que a mi hijo se le haga justicia, porque no se puede quedar ese caso así, impune. Porque prácticamente ella (la juez) no me lo condenó a 10 años, ella me lo condenó a muerte ahí”, fueron las palabras de la progenitora del fallecido.

LA CRISIS PENITENCIARIA

El OVP afirmó que “la muerte de Leonardo es el reflejo de la crisis penitenciaria que existe en Venezuela. Es la evidencia de lo que hemos denunciado constante en el OVP. La falta de asistencia médica está matando a los reclusos y de cómo se vulneran sistemáticamente sus DDHH. Es el Estado el responsable de estos hechos”.

También denunció que “con la muerte de Leonardo ya son 19 las personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del régimen venezolano, entre abril y lo que va de mayo de 2026”.