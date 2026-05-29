OVP denunció la muerte de otro preso bajo custodia del Estado: Van 18 casos en los últimos dos meses

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes la muerte de otro preso bajo custodia de las autoridades en las cárceles del país.

A través de sus redes sociales, el OVP señaló que el hombre quedó identificado como Francisco Orellano y estaba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado Táchira.

Asimismo, acotó que Orellano presentó un cuadro complicado de salud y no recibió la atención médica que requería oportunamente.

«Con su fallecimiento, que ocurre en medio de una crisis penitenciaria donde enfermar dentro de una cárcel puede convertirse en una sentencia de muerte, ya son 18 las personas privadas de libertad que han muerto bajo custodia del régimen venezolano entre abril y lo que va de mayo de 2026», indicó el OVP.

LA MUERTE DE PRESOS EN EL PAÍS

De igual forma, recordó que en Venezuela hay cientos de presos que permanecen recluidos con enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados. Esto mientras «los traslados hospitalarios suelen llegar tarde o simplemente nunca ocurren».

En las últimas semanas, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones han documentado las muertes de José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos. Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza. Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón, Yussedt Ernesto Escalona Mejías y ahora Francisco Orellano.

«Estas muertes constituyen una grave violación de la Constitución, cuyo artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado. Mientras que el artículo 272 ordena garantizar un sistema penitenciario que respete los derechos humanos y contribuya a la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Asimismo, el artículo 46 consagra el derecho a la integridad física, psíquica y moral, y exige que toda persona privada de libertad sea tratada con el respeto debido a su dignidad humana», apuntó el organismo.

Francisco Orellano murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado #Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir la atención médica que requería oportunamente. Con su fallecimiento, que ocurre… pic.twitter.com/rKhnna6dNn — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 29, 2026

EL LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Además, el OVP expresó que frente a esta cadena de muertes de varios presos, se preguntan: «¿Dónde está la Defensora del Pueblo?, ¿Dónde está la institución llamada a velar por la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad?».

«Mientras los presos enferman, se deterioran y mueren bajo custodia, la actuación de los órganos encargados de prevenir estas violaciones sigue siendo inexistente o insuficiente», agregó.

En ese orden de ideas, advirtió que «cuando un preso muere por falta de atención médica, abandono institucional o condiciones incompatibles con la vida, no solo fracasa el sistema penitenciario. También fracasan los mecanismos de protección y control que tienen el deber de actuar para evitar estas tragedias».

«Cada una de estas muertes exige una investigación, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Y responsabilidades concretas para quienes, por acción u omisión, permitieron que ocurrieran», dijo.