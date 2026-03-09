OVP afirma que más de 3.500 mujeres están privadas de libertad en el país

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó este domingo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, que al menos 3.500 féminas se encuentran privadas de libertad en el país.

A pesar de que la cifra no se ve tan elevada, la ONG advierte que detrás de ella «hay una cruda realidad». Estas mujeres conviven en condiciones inhumanas y en recintos no aptos para albergarlas, considerando que el sistema penitenciario venezolano, lo han diseñado históricamente por y para hombres, castigando doblemente a las féminas que están cumpliendo condena en los centros de reclusión.

«Son víctimas de hacinamiento, torturas físicas y psicológicas, aislamiento prolongado, violencia, corrupción y retardo judicial», explicó el OVP en una publicación realizada en su cuenta de X (Twitter).

Asimismo, indicaron que para estas mujeres estar presas «no solo significa perder la libertad», sino también una lucha diaria «por conservar la dignidad humana en un sistema que parece haberlas olvidado».

En este sentido, criticaron la actuación del Estado, el cual de manera sistemática vulnera los derechos de estas mujeres privadas de libertad, por lo que incluso se cuestionaron como las instituciones podrían garantizar los derechos de quienes están en libertad.

«Las mujeres privadas de libertad no celebran, sino que reclaman sus derechos. Es por ello que desde el OVP denunciamos y alzamos la voz por cada una de ellas», sentenció la ONG.

AL MENOS 100 DE ELLAS SERÍAN PRESAS POLÍTICAS

De acuerdo a números arrojados por diversas organizaciones, el OVP advierte que más de 100 de estas privadas de libertad, estarían detenidas por motivos políticos.

Por su parte, la directora de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), Andreína Baduel, denunció este domingo que las presas políticas en Venezuela son «vejadas» y «maltratadas», por lo que pidió a la comunidad internacional estar «alerta y vigilante» a esta situación.