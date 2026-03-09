Venezuela

OVP afirma que más de 3.500 mujeres están privadas de libertad en el país

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
OVP afirma que más de 3.500 mujeres están privadas de libertad en el país
Foto: Referencial

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó este domingo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, que al menos 3.500 féminas se encuentran privadas de libertad en el país.

Contents

A pesar de que la cifra no se ve tan elevada, la ONG advierte que detrás de ella «hay una cruda realidad». Estas mujeres conviven en condiciones inhumanas y en recintos no aptos para albergarlas, considerando que el sistema penitenciario venezolano, lo han diseñado históricamente por y para hombres, castigando doblemente a las féminas que están cumpliendo condena en los centros de reclusión.

Leer Más

Hijos de Juan Pablo Guanipa pudieron visitarlo tras meses de su detención, esto revelaron de su salud
Carlos Julio Rojas fue presentado ante tribunales: Denuncian que le negaron el derecho a la defensa privada
VIDEO: Maduro pide «nervios de acero» mientras acusa a EEUU de «imponer agenda de amenazas y guerra»

«Son víctimas de hacinamiento, torturas físicas y psicológicas, aislamiento prolongado, violencia, corrupción y retardo judicial», explicó el OVP en una publicación realizada en su cuenta de X (Twitter).

LEA TAMBIÉN: PRESAS POLÍTICAS DEL INOF DENUNCIAN «PRESIONES» DESDE LA AN PARA RECIBIR LA AMNISTÍA

Asimismo, indicaron que para estas mujeres estar presas «no solo significa perder la libertad», sino también una lucha diaria «por conservar la dignidad humana en un sistema que parece haberlas olvidado».

En este sentido, criticaron la actuación del Estado, el cual de manera sistemática vulnera los derechos de estas mujeres privadas de libertad, por lo que incluso se cuestionaron como las instituciones podrían garantizar los derechos de quienes están en libertad.

«Las mujeres privadas de libertad no celebran, sino que reclaman sus derechos. Es por ello que desde el OVP denunciamos y alzamos la voz por cada una de ellas», sentenció la ONG.

AL MENOS 100 DE ELLAS SERÍAN PRESAS POLÍTICAS

De acuerdo a números arrojados por diversas organizaciones, el OVP advierte que más de 100 de estas privadas de libertad, estarían detenidas por motivos políticos.

Por su parte, la directora de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), Andreína Baduel, denunció este domingo que las presas políticas en Venezuela son «vejadas» y «maltratadas», por lo que pidió a la comunidad internacional estar «alerta y vigilante» a esta situación.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque en el Pacífico Oriental contra dos lanchas que según el país norteamericano sirve al narcotráfico internacional, dejando cinco muertos y aumentando la tensión regional. 
Nuevo ataque a lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico dejó seis fallecidos
EEUU
El precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022
El precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022
Mundo
Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, elegido como líder supremo de Irán
Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, elegido como líder supremo de Irán
Mundo