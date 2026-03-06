Presas políticas del INOF denuncian «presiones» desde la AN para ser favorecidas con Amnistía

Las presas políticas recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicada en Los Teques, estado Miranda, denunciaron «confrontaciones» y «presiones» de parte de supuestos funcionarios de la Asamblea Nacional.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó en sus redes sociales sobre lo ocurrido en el INOF. De acuerdo a la denuncia, los funcionarios iban a hacer «gestiones de verificación de la aplicación» de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

«Lo que debía ser un procedimiento institucional orientado a revisar situaciones jurídicas y garantizar derechos habría derivado, según estos reportes, en un episodio profundamente perturbador para las mujeres privadas de libertad por razones políticas», acotó la ONG.

Las presas fueron «confrontadas como si fuesen culpables de delitos». De igual forma, habrían sido «presionadas» para que aceptaran los cargos y pudieran ser beneficiadas por la Ley de Amnistía.

«Fueron presionadas para admitir responsabilidades o señalar a terceros como supuestos responsables a cambio de una eventual liberación o, en su defecto, resignarse a cumplir las penas que les fueron impuestas», indicó.

PIDEN RESPETO POR LAS PRESAS

La ONG alertó que estas acciones «contradicen» el «espíritu del proceso de amnistía o revisión judicial». Asimismo, alertó que representa «forma grave de revictimización, generando angustia, miedo y un daño emocional significativo»

«Recordamos que toda actuación institucional debe regirse por principios estrictos de respeto, imparcialidad y respeto a los derechos humanos», indicó la ONG, que también recordó que la amnistía debe «contribuir a aliviar tensiones y abrir camino hacia la reconciliación».

En medio del proceso de amnistía, la ONG exigió cesar la «intimidación, criminalización o chantaje moral». «Socava la confianza necesaria para avanzar hacia una verdadera superación del conflicto», concluyó.

Las autoridades afirmaron que han recibido más de 9.000 solicitudes y emitido más de 6.000 libertades plenas. Sin embargo, diversas ONG alertan que cientos de presos políticos todavía permanecen en los calabozos del país.