Venezuela

Presas políticas del INOF denuncian «presiones» desde la AN para ser favorecidas con Amnistía

Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Inof

Las presas políticas recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicada en Los Teques, estado Miranda, denunciaron «confrontaciones» y «presiones» de parte de supuestos funcionarios de la Asamblea Nacional.

Contents

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó en sus redes sociales sobre lo ocurrido en el INOF. De acuerdo a la denuncia, los funcionarios iban a hacer «gestiones de verificación de la aplicación» de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Leer Más

Los tres posibles escenarios económicos para finales de 2024 debido a la "incertidumbre política" en el país
Gasto promedio en el hogar se incrementó hasta en un 28% durante el primer trimestre de 2024
Cabello reveló que tiene la nueva ubicación de María Corina y lo que pasó tras su salida de Chacao
Después de 10 años: Esta es la aerolínea que retomará conexiones internacionales con Caracas

«Lo que debía ser un procedimiento institucional orientado a revisar situaciones jurídicas y garantizar derechos habría derivado, según estos reportes, en un episodio profundamente perturbador para las mujeres privadas de libertad por razones políticas», acotó la ONG.

Las presas fueron «confrontadas como si fuesen culpables de delitos». De igual forma, habrían sido «presionadas» para que aceptaran los cargos y pudieran ser beneficiadas por la Ley de Amnistía.

«Fueron presionadas para admitir responsabilidades o señalar a terceros como supuestos responsables a cambio de una eventual liberación o, en su defecto, resignarse a cumplir las penas que les fueron impuestas», indicó.

PIDEN RESPETO POR LAS PRESAS

La ONG alertó que estas acciones «contradicen» el «espíritu del proceso de amnistía o revisión judicial». Asimismo, alertó que representa «forma grave de revictimización, generando angustia, miedo y un daño emocional significativo»

«Recordamos que toda actuación institucional debe regirse por principios estrictos de respeto, imparcialidad y respeto a los derechos humanos», indicó la ONG, que también recordó que la amnistía debe «contribuir a aliviar tensiones y abrir camino hacia la reconciliación».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA FOTO: EXHUMARON LOS RESTOS DEL PERIODISTA WALTER JAIMES EN MÉRIDA, ESTA FUE LA EXIGENCIA QUE HIZO EL SNTP


En medio del proceso de amnistía, la ONG exigió cesar la «intimidación, criminalización o chantaje moral». «Socava la confianza necesaria para avanzar hacia una verdadera superación del conflicto», concluyó.

Las autoridades afirmaron que han recibido más de 9.000 solicitudes y emitido más de 6.000 libertades plenas. Sin embargo, diversas ONG alertan que cientos de presos políticos todavía permanecen en los calabozos del país.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió este viernes, 6 de marzo, una encuesta de Meganálisis, en la cual se reflejó la percepción que los venezolanos tienen sobre los acontecimientos del 3 de enero, cuando fuerzas militares de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro.  
La encuesta sobre los venezolanos relacionada con Maduro que Trump compartió en su red social
EEUU
Conmoción en Amazonas: Habitantes de una zona rural habrían sacrificado a una tigre mariposa y su cachorro
Sucesos
VIDEOS: Venezuela empieza el Clásico Mundial con buen pie y derrota a Países Bajos
Deportes