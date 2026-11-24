Un privado de libertad, identificado como Carlos Luis Lovera Ojeda, falleció en la cárcel de Tocuyito, ubicada en la localidad homónima del estado Carabobo, denunció este martes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Los hechos se dieron en esta cárcel, llamada oficialmente Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López. Según la denuncia, Lovera «murió sin recibir atención médica mientras permanecía privado de libertad».

«La causa de su fallecimiento fue un shock séptico de probable origen respiratorio», explicó el OVP. «¿Cómo puede una infección avanzar hasta comprometer la vida de un recluso sin que este reciba asistencia médica?», acotó.

La ONG subrayó que la patología de Lovera constituía una «emergencia que requiere intervención inmediata». «Puede provocar fallas en múltiples órganos y ocasionar la muerte», añadió.

LOVERA NO FUE UN CASO AISLADO

Tras denuncia la muerte de Lovera, el OVP advirtió que las «deficiencias sanitarias en este establecimiento penitenciario no son nuevas». En septiembre, también informó del fallecimiento de Eliezer Navas, otro recluso de la cárcel.

«Dos meses después de aquella denuncia, tenemos que informar sobre la muerte de otro recluso en Tocuyito, esta vez en circunstancias que obligan a investigar la falta de asistencia sanitaria», acotó el OVP, cuestionando la respuesta de las autoridades.

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🚨 #OVPDenuncia Carlos Luis Lovera Ojeda murió sin recibir atención médica mientras permanecía privado de libertad en el Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López, ubicado en Tocuyito, estado #Carabobo. De acuerdo con la información recibida por nuestra organización, la causa de su fallecimiento fue un shock séptico de probable origen respiratorio. ¿Cómo puede una infección avanzar hasta comprometer la vida de un recluso sin que este reciba asistencia médica? El shock séptico constituye una emergencia que requiere intervención inmediata, pues puede provocar fallas en múltiples órganos y ocasionar la muerte. Las deficiencias sanitarias en este establecimiento penitenciario no son nuevas. En septiembre de este año, desde el @oveprisiones denunciamos el fallecimiento de Eliezer Navas en ese mismo recinto y alertamos sobre las precarias condiciones de reclusión, las enfermedades, la falta de atención médica y los problemas de acceso al agua. Dos meses después de aquella denuncia, tenemos que informar sobre la muerte de otro recluso en Tocuyito, esta vez en circunstancias que obligan a investigar la falta de asistencia sanitaria. ¿Qué medidas adoptaron las autoridades penitenciarias ante las denuncias que ya habíamos formulado? Resulta inadmisible que una persona enferma, cuya posibilidad de acceder a un médico depende exclusivamente de las autoridades que la mantienen detenida, permanezca sin atención hasta que su condición comprometa su vida. El Ministerio Público debe investigar desde cuándo presentaba síntomas Lovera Ojeda, si los funcionarios penitenciarios tenían conocimiento de su condición y por qué no recibió asistencia médica. No basta con registrar la causa de muerte en un informe; es necesario establecer las circunstancias que precedieron al fallecimiento y determinar responsabilidades. Asimismo, exigimos a la Defensoría del Pueblo que se traslade al establecimiento penitenciario y constate las condiciones sanitarias y el estado de salud de la población reclusa. Desde el OVP insistimos en que la crisis de salud en las cárceles venezolanas requiere una intervención urgente. El régimen venezolano no puede seguir manteniendo a personas bajo su custodia sin garantizarles siquiera el acceso a un médico cuando enferman. Habrá justicia. — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) November 24, 2026



Desde el OVP exigieron al Ministerio Público abrir una investigación sobre la muerte de Lovera. Más allá de determinar la causa, pidieron «establecer las circunstancias que precedieron al fallecimiento y determinar responsabilidades».

De igual forma, pidieron que la Defensoría del Pueblo evalúe el caso de Lovera. Para ello, instaron al organismo a visitar la cárcel y constatar «las condiciones sanitarias y el estado de salud de la población reclusa».