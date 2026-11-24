Pescadores de Río Seco, municipio Miranda del estado Falcón, denunciaron la mañana de este martes 24 de noviembre una fuga de gas en las inmediaciones de un islote conocido como banco de Maraguay, en aguas del occidente falconiano.

«Ahí está, confirmado, por manglares; es donde están los criaderos de camarón en todas sus especies y la curvinas en toda su variedad», señaló uno de los pescadores durante la grabación, difundida por redes sociales, al advertir sobre la cercanía de la fuga a las áreas de reproducción de estas especies.

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APENAS UN DÍA DESPUÉS DE EXIGIR RESPUESTAS EN PROTESTA

El reporte de esta fuga de gas se conoce un día después de que pescadores y habitantes de Río Seco trancaran la carretera nacional Falcón-Zulia, a la altura de Cabecera, para exigir respuestas ante los recurrentes derrames petroleros que afectan sus zonas de pesca y comprometen el sustento económico de sus familias.

Durante la manifestación del lunes 23 de noviembre, los representantes de 14 organizaciones pesqueras reclamaron indemnizaciones por las pérdidas económicas y acciones de saneamiento ambiental.

A esta situación se suman los reportes de personas que han requerido atención médica por afecciones asociadas a la exposición a hidrocarburos durante las últimas semanas.