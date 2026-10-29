Venezuela

Otro caso en Lara: Colector agredió a un adulto mayor por pagarle Bs. 100 y negarse a bajar del autobús

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura

Pasajeros de una unidad de transporte público denunciaron a un colector en Barquisimeto por agredir a un adulto mayor que no había pagado el pasaje completo y se negaba a bajarse de la unidad.

En imágenes divulgadas en redes se puede ver a un  colector de la ruta 16 (operativa en sectores del oeste como Caribe, La Paz, El Coreano y El Paraíso), pegándole en varias ocasiones en la cabeza al abuelito que estaba sentado, según informó el medio Noticias Barquisimeto.

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En el clip varias personas le reprochan al colector por pegarle al adulto mayor, al tiempo que le piden a la víctima que también se calme.

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Testigos comentaron que el hombre de la tercera edad había pagado 100 bolívares. Ante la petición del colector que le pagara el pasaje completo o se bajara, éste se negó a abandonar la unidad por lo que comenzó el conflicto.

De acuerdo con los denunciantes no se trata de un caso aislado. En este sentido, aseguran que a menudo los colectores le faltan el respeto y discriminan a las personas de la tercera edad y ciudadanos con discapacidad que no les pagan el pasaje completo.

Por lo cual, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se haga justicia.

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