Otro caso en Lara: Colector agredió a un adulto mayor por pagarle Bs. 100 y negarse a bajar del autobús

Pasajeros de una unidad de transporte público denunciaron a un colector en Barquisimeto por agredir a un adulto mayor que no había pagado el pasaje completo y se negaba a bajarse de la unidad.

En imágenes divulgadas en redes se puede ver a un colector de la ruta 16 (operativa en sectores del oeste como Caribe, La Paz, El Coreano y El Paraíso), pegándole en varias ocasiones en la cabeza al abuelito que estaba sentado, según informó el medio Noticias Barquisimeto.

En el clip varias personas le reprochan al colector por pegarle al adulto mayor, al tiempo que le piden a la víctima que también se calme.

Testigos comentaron que el hombre de la tercera edad había pagado 100 bolívares. Ante la petición del colector que le pagara el pasaje completo o se bajara, éste se negó a abandonar la unidad por lo que comenzó el conflicto.

De acuerdo con los denunciantes no se trata de un caso aislado. En este sentido, aseguran que a menudo los colectores le faltan el respeto y discriminan a las personas de la tercera edad y ciudadanos con discapacidad que no les pagan el pasaje completo.

Por lo cual, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se haga justicia.