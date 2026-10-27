EN VIDEOS: Colector agredió a estudiante por no pagar pasaje completo, se hizo viral y ahora está detenido

Las autoridades policiales confirmaron este martes la captura de un hombre de 46 años, el presunto colector que agredió físicamente a un estudiante en un autobús de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

En redes sociales circuló un video en que unos estudiantes discuten con el colector. En las imágenes se aprecia que el hombre, aparentemente, no quería cobrar la tarifa preferencial y luego golpea en el rostro a uno de los menores de edad.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una ola de indignación en contra del colector. En tal sentido, diversos internautas exigieron que se hiciera justicia por el maltrato a los estudiantes.

De acuerdo a fuentes oficiales, los hechos se dieron en una unidad de transporte público que cubre la ruta Barquisimeto-El Cují-Tamaca. Medios locales indicaron que la unidad pertenecía a la línea Alí Primera.

CAPTURA DEL COLECTOR

Apenas unas horas después, el Cuerpo de Policía Municipal de Iribarren informó de la captura del colector. Tras recibir la denuncia, una comisión se desplegó en la zona y dio con el paradero de la unidad de transporte.

Los agentes ejecutaron la captura del colector, aunque no hay mayores detalles sobre su identidad. En el marco del procedimiento, la policía municipal incautó el vehículo y trasladó al sospechoso hasta un comando policial.

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El colector quedó en a la orden de la Fiscalía 20 del Ministerio Público con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Según Noticias Barquisimeto, el sujeto enfrenta cargos formales por agravio a un menor de edad.