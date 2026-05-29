Otro bono más comenzó a pagarse: Es de $73 y estas son las personas que podrán cobrarlo

En horas de la tarde del jueves comenzó el pago del bono «Cuadrantes de Paz» a través de la Plataforma Patria.

Se trata del estipendio que corresponde a mayo, según informó el Canal Patria Digital en Telegram.

Los beneficiarios del bono recibieron Bs. 40.500 lo que equivale a 73 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

El bono estará dirigido para los funcionarios de los organismos de seguridad y previsión.

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532. Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.