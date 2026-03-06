Otorgaron libertad plena a la defensora de derechos humanos Sairam Rivas, hace días regresó del exilio

Sairam Rivas, defensora de Derechos Humanos, obtuvo su libertad plena tras ser beneficiada con la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.

«Se decreta el sobreseimiento de la causa conforme a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática a favor de Sairam Rivas por los delitos de incitación a la desobediencia de las leyes en grados de autor, agavillamiento, uso de adolescente para delinquir», dice la boleta de notificación.

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales recordó que Sairam Rivas «lideró, junto a otros dirigentes estudiantiles, lo que muchos conocen como la primera rebelión democrática en el año 2014».

«Dirigió el campamento juvenil de la Plaza Alfredo Sadel, conocida como Plaza De La Resistencia. En mayo de 2014, bajo las órdenes de Miguel Rodríguez Torres, Venezuela fue testigo de la primera redada política masiva del régimen de Maduro, deteniendo a más de 280 jóvenes, dando inicio a la nueva etapa de detenciones políticas del régimen, precedida de una cruenta represión que tuvo como resultado 43 asesinatos por parte del Estado venezolano», señaló en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Ahora Sairam Rivas «puede ejercer todos los derechos políticos y ciudadanos que tenía restringidos sin razón», comentó.

SU REGRESO AL PAÍS

Vale mencionar que Rivas regresó el pasado 22 de febrero a Venezuela. Esto luego de pasar más de seis meses en el exilio tras denunciar persecución y amenazas políticas.

Al llegar al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la activista y miembro del Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), fue recibida por su pareja, el expreso político Jesús Armas, quien también fue liberado hace varias semanas.

«Ahorita tenemos una gran responsabilidad, que es continuar la lucha que nunca hemos parado hasta que liberen a todos los presos políticos en Venezuela. Y que absolutamente todos tengan libertad plena y que ninguno de los presos políticos tengan riesgo de persecución al ser liberados. Además, que haya garantías de hacer el ejercicio de la política y sus derechos en Venezuela sin ningún problema», expresó Rivas.

«Yo creo que hasta que en Venezuela no se desmonte todo el aparato represivo, por supuesto siempre va a existir el miedo. La labor que tenemos ahorita en Venezuela es lograr la transición completa de la democracia. Lograr el cambio político, lograr que se respete la soberanía del pueblo venezolano que expresó su decisión el 28 de julio del 2024», afirmó.