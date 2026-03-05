Venezuela

Jorge Rodríguez dice que recibieron solicitudes de amnistía desde el extranjero: hizo esta petición a la Comisión de Seguimiento

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este jueves que han recibido solicitudes de amnistía desde el extranjero y pidió a la Comisión de Seguimiento atender estos casos.

Rodríguez habló con la prensa a las afueras del Palacio Federal Legislativo. Al ser consultado sobre los avances de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, confirmó que se evaluarán los casos de migrantes y exiliados.

«Quería informar que hemos recibido solicitudes por parte de políticos o ciudadanos venezolanos que viven en el extranjero para que sean atenidos sus casos a través de la Ley de Amnistía», afirmó Rodríguez.

El diputado oficialista subrayó que el Artículo 7 de la ley contempla estos casos. Esta sección indica que si una persona está fuera del país podrá solicitar la amnistía mediante un «abogado de su confianza y elección».

RODRÍGUEZ MENCIONA A LA COMISIÓN

Tras la aprobación de la Ley de Amnistía, la Asamblea Nacional formó una Comisión de Seguimiento. Este organismo se encargará de evaluar los avances de la legislación y atender ciertos casos y recomendar liberaciones plenas.

«Para los venezolanos que viven en el extranjero y que consideren que puede ser atendido su caso, hemos ordenado a la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía que empiece a atender cualquier caso que provenga del extranjero», dijo Rodríguez.

La invitación es para todos aquellos migrantes que tengan la «intención de regresar al país y hacer política en Venezuela». «Está completamente abierta la acción de la Comisión de Seguimiento para seguir esto adelante», acotó.

Igualmente, Rodríguez adelantó que la Comisión procesa casos de personas vinculadas a «hechos violentos» y «usurpación de funciones». Sin embargo, no brindó cifras o nombres.

Las autoridades afirmaron que han recibido más de 9.000 solicitudes y emitido más de 6.000 libertades plenas. Sin embargo, diversas ONG alertan que cientos de presos políticos todavía permanecen en los calabozos del país.

