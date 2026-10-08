Otorgan libertad plena para el periodista Carlos Julio Rojas: «Por fin soy un hombre libre»

El periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien pasó más de año y medio detenido por razones políticas, recibió este jueves la libertad plena, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP).

Rojas fue excarcelado en enero de este año, pero permaneció con medidas cautelares y este jueves tuvo una nueva audiencia. El Tribunal Primero de Juicio con competencia en Terrorismo «dictó una sentencia absolutoria».

«La decisión le devuelve la libertad plena y pone fin a un proceso judicial que se prolongó por más de dos años y cinco meses», indicó el SNTP. Previamente, Rojas había sido detenido en cinco ocasiones, en los años 2015, 2017, 2018 y 2020.

Rojas estaba acusado de los delitos de asociación e instigación para delinquir, terrorismo, conspiración y magnicidio en grado de tentativa. Desde un principio, su defensa alegó que era inocente y no había evidencias en su contra.

La audiencia de Carlos Julio Rojas había iniciado a las 12:50 p. m. Hoy pudieron juramentarse sus abogados privados, Ana Leonora Costa y Alonso Medina Roa. El fiscal Carlos Alcalá señaló que no había pruebas para sustentar una condena contra Rojas. Las otras dos personas procesadas en la misma causa fueron condenadas a cuatro años de prisión por porte ilícito de armas. — SNTP (@sntpvenezuela) October 8, 2026



«La sentencia de hoy cierra su causa y levanta las restricciones que todavía pesaban sobre él. Seguimos exigiendo el fin de la judicialización de periodistas y trabajadores de la prensa», concluyó el SNTP.

ROJAS ROMPIÓ EL SILENCIO

Tras salir del Palacio de Justicia de Caracas, Rojas celebró que «por fin es un hombre libre». Además, precisó que la «Fiscalía pidió la absolutoria de esos delitos tan dantescos como era magnicidio y terrorismo».

«Luego de 11 años sometido a procesos judiciales, cinco detenciones arbitrarias, tres procedimientos judiciales, de estar en una cárcel militar hasta ser sometido a régimen de presentación en tres oportunidades, de ser acusado hasta de magnicidio, hoy por fin puedo decir que soy un hombre libre», manifestó Rojas.

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Tras cinco detenciones arbitrarias incluido secuestros en la cárcel militar de #RamoVerde y casi dos años en #ElHelicoide hoy le gritó al mundo que finalmente soy un hombre libre, este jueves #8oct el Tribunal 1ero de Terrorismo decidió mi #libertadplena al absolverme a petición del @MinpublicoVEN de todos los cargos (magnicidio en grado de tentativa, terrorismo, conspiración y asociacion e instigacion a delinquir). Es un milagro de #SanJoséGregorioHernández y mi #VigendeLaCandelaria, agradecido en el alma con mi #moviosa @teran20057, mis abogados (@medinaroaalonso-@AnaLeonorAcosta de @Coalicion_ddhh y @betomaimone), todo el heroico gremio de #periodistas unidos (@CNPCaracas – @cnpven – @sntpvenezuela – @espaciopublico), #Ongs y #defensoresDDHH como @amnistia quien me declaró #PresodeConciencia y la voz de @UNHumanRights. Y no menos importante el clamor del valeroso pueblo de #Caracas a quien he entregado vida ejerciendo periodismo abocado a defender #DDHH. ¡No lograron doblegarme y la dignidad me hizo libre! #CarlosJulioEnLibertadPlena #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos #InformarNoEsDelito — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) October 8, 2026



El periodista agradeció a su equipo de abogados, compuesto por Alonso Medina, Ana Acosta y Alberto Maimone. También destacó el trabajo del SNTP, Colegio de Periodistas y las organizaciones de derechos humanos por lograr su libertad plena.

Desde el pasado 3 de enero, cientos de presos políticos han sido excarcelados, aunque algunos permanecen con medidas cautelares. Foro Penal indicó que, para el 19 de septiembre, 324 personas siguen tras las rejas, la mayoría sin una condena.