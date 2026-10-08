Sector petrolero necesita superar estos retos para expandirse en el país: así lo explicó un especialista

Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Petroleros de Texas, habló sobre la expansión petrolera en Venezuela y sostuvo que la mano de obra es un factor que impide algunas inversiones.

Terán aseguró que Venezuela sufre una escasez de mano de obra profesional en el sector petrolero. Desde esta perspectiva, las empresas pueden adquirir los equipos necesarios para la explotación de crudo, pero persiste el problema del personal.

«Los taladros se alquilan, los equipos se consiguen, las tuberías llegan, pero el personal no lo tienes a la mano y ese es uno de los graves problemas que tenemos ahorita en Venezuela», dijo Terán en entrevista a Unión Radio.

El gremialista precisó que hay 4.800 ingenieros venezolanos trabajando en la industria petrolera en Texas. Se trata de personas formadas en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que salieron del país durante la crisis económica.

UN ACUERDO POR VENEZUELA

El especialista consideró que Venezuela requiere de un gran acuerdo nacional para proteger la industria energética. «Se ha tenido muy poca estrategia a nivel de manejo de personal, y creo que hay que empezar a trabajar en eso», aseveró.

La recuperación del sector energético de Venezuela pasará por «tiempos de ejecución versus los tiempos de preparación». Sin embargo, lamentó que el país no está preparado para este «fenómeno», principalmente por la baja disponibilidad de personal.

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Igualmente, Terán manifestó que la industria petrolera de Venezuela podrá darse a largo plazo. Para ello, se tendrán que realizar importantes inversiones en el sector y solucionar las deficiencias del Sistema Eléctrica Nacional (SEN).

El gobierno de Delcy Rodríguez ha firmado memorandos de entendimiento y acuerdos con distintas petroleras, aunque el principal convenio fue alcanzado con Estados Unidos para la explotación de 17 campos petroleros con unas reservas estimadas en 65.000 millones de barriles.