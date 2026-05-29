Orgullo venezolano: Científico Ismardo Bonalde ganó el Premio Internacional de Física Bernard Coqblin 2026

El físico venezolano Ismardo Bonalde fue galardonado con el prestigioso Premio Internacional de Física Bernard Coqblin, según lo informó el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Bonalde se desempeña como Investigador Titular Longevo y jefe del Laboratorio de Temperaturas Bajas y Licuefacción del Centro de Física del IVIC.

Además, es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela.

Asimismo, se precisó que este reconocimiento premia las contribuciones del científico en el campo de los Sistemas de Electrones Fuertemente Correlacionados (SCES, por sus siglas en inglés), área de estudio fundamental para el desarrollo de la física cuántica, los nuevos materiales tecnológicos y la superconductividad.

PREMIO Y HOMENAJE

El premio rinde homenaje a la memoria del célebre físico francés Bernard Coqblin, y busca exaltar la labor de científicos que impulsan esta disciplina en naciones donde el área no está formalmente consolidada.

La entrega formal del galardón se llevará a cabo en Japón, en la Conferencia Internacional sobre SCES que se celebrará desde el 27 de septiembre hasta el 2 de octubre.

La reunión congrega, anualmente, a los principales expertos de la élite mundial en investigación cuántica.

El IVIC aseguró que este logro no es solo personal, sino «un testimonio de la resiliencia y el altísimo nivel de la ciencia venezolana en el mundo».