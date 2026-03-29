Ordenaron paralizar la construcción de hotel y unas canchas de pádel en Margarita tras denuncias virales

El Ministerio de Ecosocialismo informó el sábado que ordenó la paralización de las obras en La Caracola, isla de Margarita, Nueva Esparta, tras denuncias virales en redes sociales sobre la tala indiscriminada de árboles para la construcción de unas canchas de pádel y un hotel.

En Instagram, la cartera, en su seccional de la entidad insular, indicó que decidió atender las informaciones que circularon en plataformas sociales. Como resultado, señaló que a través de la Unidad Territorial Ecosocialista, ordenó la «paralización inmediata de la obra».

La paralización se hizo oficial en un acta con fecha del 26 de marzo. «Este proyecto inició en el año 2023, momento en el cual se realizó un primer estudio de impacto ambiental, cuyos resultados determinaron la no afectación del ecosistema de manglar en el área evaluada», reseñó el parte oficial.

NUEVA FISCALIZACIÓN Y POSIBLES SANCIONES EN MARGARITA

No obstante, en «atención a las preocupaciones generadas», se ordenó el despliegue de un equipo técnico especializado desde Caracas. Este llevará a cabo una segunda fiscalización integral, así la evaluación del impacto ambiental de la obra para verificar que los manglares no se encuentren comprometidos.

«A partir de esta evaluación se establecerán las responsabilidades correspondientes si las hubiera, incluyendo la activación de medidas sancionatorias si así lo determinan los resultados», agregó el Ministerio. En pocas palabras, se establecerán sanciones en el caso de que se demuestre que se incumplieron las medidas.

Ante ese contexto, las autoridades alertaron que las imágenes difundidas en redes sociales sobre la supuesta delimitación del proyecto «no corresponden a la realidad».

«Se trata de material manipulado, que no refleja el área real de intervención. En las imágenes de este post se presenta la comparación entre la información distorsionada y la delimitación oficial, así como el croquis real del proyecto en evaluación», agregó.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales, evitar la difusión de contenidos no verificados y canalizar cualquier denuncia ambiental a través del 0800-AmbienT.